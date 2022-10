LAVORO. IL COMUNE DI MILANO SI PRESENTA AI GIOVANI LAUREATI ALL’EVENTO JOB MEETING IN FABBRICA DEL VAPORE  

Stand informativo e un workshop sulla ‘vision’ dell’impegno pubblico. Assessora Cappello: “Racconteremo a ragazzi e ragazze opportunità di crescita e di formazione”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 ottobre 2022 – Il Comune di Milano si presenta ai giovani laureati e laureandi per raccontare le opportunità e le prospettive di crescita possibili nella Pubblica Amministrazione nell’ambito di ‘Job Meeting MILANO’, la fiera del lavoro organizzata da Cesop HR Consulting Company che si svolgerà domani, venerdì 7 ottobre, dalle 9.30 alle 16.30 presso la Fabbrica del Vapore, in via Giulio Cesare Procaccini 4.



L’evento, che ha ricevuto il patrocinio del Comune, ha l’obiettivo di favorire l’incontro e lo scambio tra i giovani e le aziende; per questo l’Amministrazione sarà presente con un proprio stand all’interno del quale sarà possibile avere informazioni sulle opportunità di lavoro, su smart working e nearworking, sull’attivazione degli stage e sulle procedure di candidatura online.



Tra i numerosi workshop aziendali, anche “Lavorare per il Comune di Milano: la nuova vision dell’impegno pubblico”, che si svolgerà alle ore 11 con la partecipazione di Monica Mori, direttrice della Direzione Organizzazione e Risorse Umane.



“Siamo il più grande datore di lavoro della città – spiega l’assessora alle Politiche del Lavoro, Alessia Cappello – e al pari delle grandi aziende siamo in grado di offrire opportunità di crescita professionale e percorsi di formazione. Vogliamo abbattere gli stereotipi sul ‘posto pubblico’ e raccontare ai giovani che lavorare per il Comune di Milano, e in generale nella Pubblica Amministrazione, è una sfida bellissima. E lo faremo mettendoli in contatto con i nostri giovani dirigenti e i neo assunti”.



L’ingresso alla fiera è gratuito previa prenotazione online.

