L’avvocato Jeremy Hogan afferma che la SEC dovrebbe rivelare le prime 20 criptovalute sicure

6 ottobre 2022 – Hogan afferma che la divulgazione della SEC fornirà chiarezza normativa. Il popolare avvocato ha espresso le sue preoccupazioni sul motivo per cui ci sono molte ambiguità riguardo alla regolamentazione delle risorse crittografiche della SEC.

Questo avvocato è a favore di Ripple, ed è uno dei partner dello studio legale Hogan e Hogan, e si chiama avvocato Jeremy Hogan. Lui ha chiesto alla Commissione per la sicurezza e gli scambi (SEC) degli Stati Uniti di chiarire la regolamentazione del settore delle criptovalute.

Che cosa richiede Jeremy?

L’avvocato Hogan ha recentemente twittato che la SEC dovrebbe identificare e dichiarare chiaramente le criptovalute che sono tra le prime 20 criptovalute che rientrano nella sua sfera di competenza.

Secondo lui, la SEC non dovrebbe nascondere il suo metodo di identificazione delle criptovalute che considera titoli.

“La SEC dovrebbe esaminare le prime 20 risorse digitali e indicare quelle che sono e non sono titoli. Perché l’ambiguità?.”

Quindi, non dovrebbe nascondere il processo al pubblico. Il famoso avvocato si unisce all’elenco dei sostenitori delle criptovalute che hanno recentemente effettuato chiamate simili alla SEC.

Nonostante queste chiamate di molti appassionati di criptovalute, il watchdog finanziario ha ripetutamente ignorato tali chiamate. Di recente, il capo della SEC, Gary Gensler, ha affermato di considerare Bitcoin solo come l’unica criptovaluta che non è una sicurezza.

Gensler ha spiegato che gli investitori in molte altcoin cercano un ritorno sui propri investimenti come qualsiasi altra attività finanziaria.

Pertanto, tali altcoin sono considerati titoli. Inoltre, molti asset crittografici hanno caratteristiche che rientrano nella definizione di titoli. Tuttavia, Bitcoin è l’unico asset crittografico senza tali attributi e può essere classificato come merce.

La SEC thailandese introduce nuove regole per gli annunci crittografici

La SEC statunitense non è l’unico regolatore che tenta di regolamentare l’industria delle criptovalute. I regolatori di altre regioni stanno facendo lo stesso.

Mercoledì, la SEC thailandese ha annunciato una nuova serie di regole per le società di crittografia che intendono promuovere i propri prodotti e servizi. Secondo la dichiarazione ufficiale della commissione, ci sono sei nuove regole per le aziende di criptovalute.

Innanzitutto, un annuncio non deve contenere informazioni false o fuorvianti, inclusi i conteggi degli utenti. Il regolatore afferma inoltre che tutte le avvertenze devono essere sufficientemente facili da capire per una facile lettura. Le avvertenze devono includere i benefici e i rischi per gli investitori.

La SEC thailandese ha stabilito che la promozione di alcune risorse digitali deve avvenire solo attraverso siti Web ufficiali e altri canali limitati. Ma le aziende di crittografia possono promuovere i loro servizi generali su canali aperti.

L’ultima regola afferma che la SEC thailandese sta annullando la politica che ha introdotto gli agenti broker.

Questi agenti spesso indirizzano i clienti a servizi di intermediazione. L’annuncio afferma che le nuove regole sono già in vigore dal 1 settembre. L’autorità di regolamentazione ha concesso alle società di crittografia i prossimi 30 giorni per modificare le loro attuali pubblicità per conformarsi alle nuove regole.

Queste nuove regole non sono il primo regolamento introdotto dalla SEC thailandese. All’inizio dell’anno, il regolatore ha vietato l’uso di criptovalute per gli insediamenti finanziari.

Tuttavia, la SEC thailandese sta ancora concedendo licenze operative alle società di crittografia. Ha concesso quattro di queste licenze il mese scorso.

Conclusione

Le criptovalute vengono considerate sempre di più come un investimento per il futuro, il che non è tanto lontano dalla verità visto il successo di monete digitali come Bitcoin e molte altre.

