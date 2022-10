PianeTiamo-Pomeriggi di laboratori, letture ed esperienze sensoriali a tema Sostenibilità.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 ottobre 2022. Tutti i mercoledì centrali del mese, dalle 17.00 alle 19.00, Fondazione Asilo Mariuccia Onlus organizza per i bambini dagli 0 agli 8 anni e per i ragazzi attività legate alla sostenibilità ambientale. Letture, laboratori ed esperienze sensoriali dove i bambini giocando e divertendosi, incontreranno temi importanti per il pianeta e per il loro futuro: vita sulla terra, città sostenibili, consumo responsabile, parità di genere e molto altro.

DATE

MILANO-PRESSO IL PARTERRE DI VIA PACINI, 20 (angolo via Poggi)

Mercoledì 12 OTTOBRE 2022 ORE 17.00-19.00

Cari Bambini e cari adulti,

questo mercoledì 12 ottobre ci rivediamo tutti per divertirci e imparare giocando!

Alle 16:45 faremo merenda insieme: porta la tua merendina, ci metteremo tutti in cerchio per mangiare e socializzare.

ci metteremo tutti in cerchio per mangiare e socializzare. Alle 17:15 sveleremo la Stanza Magica di FAM , dove faremo delle letture e delle chiacchiere “segrete”

, dove faremo delle letture e delle chiacchiere “segrete” Alle 18:00 riprenderemo i nostri laboratori tematici con materiali di riciclo e organizzeremo con Piola Social Street un mercatino dei libri. Porta i anche i tuoi, potrai venderli o scambiarli.

Alle 19:00 ci saluteremo ma per rivederci presto.

Vi aspettiamooooooooooooo!

Incontro successivo

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE



Informazioni

Gli incontri che avranno luogo ogni mercoledì centrale del mese prevedono letture e/o laboratori di rappresentazione creativa sulla sostenibilità. I temi saranno anticipati, prima di ogni evento, sui nostri canali social.

V.A.