Say Cheers! CityLife Shopping District protagonista del brindisi inaugurale della Milano Wine Week

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 ottobre 2022 – Arriva la quinta edizione della Milano Wine Week, il più grande evento non-fieristico d’Italia dedicato alla promozione, al racconto e all’esperienza del vino, che si terrà dall’8 al 16 ottobre.

L’appuntamento, dalla vocazione sempre più internazionale, animerà il capoluogo lombardo con un palinsesto ricco di iniziative rivolte ad appassionati, opinion leader e operatori del settore di tutto il mondo, in una delle città dove il Made in Italy trova da sempre un importante spazio.

A dare il via a tutto questo, il Brindisi Inaugurale di Milano Wine Week realizzato in collaborazione con Prosecco DOC, che animerà il più grande distretto commerciale urbano d’Italia.

Domenica 9 ottobre alle ore 17.00 CityLife Shopping District ospiterà in piazza Tre Torri un grande momento di celebrazione collettivo a cui tutta la città è invitata a prendere parte. Un’occasione per vivere in pieno l’atmosfera della manifestazione per un’esperienza sempre più coinvolgente all’insegna della cultura del vino.

Redazione