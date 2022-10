Buccinasco. Viabilità, apre al transito la nuova strada “Meucci-Lomellina”

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 7 ottobre 2022 – Con lo scopo di alleggerire il traffico in via Lomellina, sabato 8 ottobre apre alla circolazione veicolare il nuovo tratto di via Guida Rossa da largo Capponi a via Lucania, la cosiddetta Meucci-Lomellina.

Si potrà transitare lungo strada in attesa del completamento dell’intervento che vedrà la posa dell’asfalto finale (tappeto d’usura) e la realizzazione dello spartitraffico centrale oltre a due attraversamenti pedonali rialzati (in prossimità della rotatoria e dell’accesso al condominio di via Guido Rossa 4).

L’opera comprende anche un percorso ciclo-pedonale a quota marciapiede e, sul lato opposto (civici pari), il marciapiede e parcheggi nell’ultimo tratto di strada. In prossimità dell’accesso al condominio, è stata realizzata inoltre un’area dedicata all’esposizione delle frazioni di rifiuti nelle giornate di ritiro da parte dell’operatore incaricato dal Comune. Entro la fine dell’inverno sono state anche programmate le potature degli alberi esistenti (compresi nell’area espropriata dal Comune per la realizzazione della strada). Già in funzione gli impianti di illuminazione pubblica.

Con la nuova strada, viene anche modificata la viabilità per chi proviene da via della Resistenza: in vista della realizzazione dello spartitraffico centrale, chi percorre via Meucci non potrà svoltare a sinistra in via Lucania. Nulla cambia per chi viaggia in direzione opposta, la svolta a destra da via Meucci in via Lucania pertanto è consentita.

“La realizzazione di questa importante e tanto attesa opera pubblica – dichiara Stefano Parmesani, assessore ai Lavori pubblici – ha comportato un ingente impegno del Settore Lavori pubblici e dell’impresa per i numerosi imprevisti durante l’esecuzione dei lavori, non prevedibili nella fase progettuale. Tra questi, le prescrizioni dell’ente gestore della roggia Corio (coperta) che hanno fermato il cantiere. In attesa della fase finale dei lavori, domani la Meucci Lomellina finalmente apre, potremo verificare quindi l’utilità di un’opera considerata strategica fin dal 2008”