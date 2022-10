FIERA DEL TURISMO DI RIMINI, ASSESSORE MAGONI: LOMBARDIA PROTAGONISTA CON 39 OPERATORI DEI NOSTRI TERRITORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 ottobre 2022 – Regione Lombardia conferma anche quest’anno la sua partecipazione a ‘TTG Travel Experience 2022’, che si svolgerà a Rimini dal 12 al 14 ottobre. La fiera è la manifestazione italiana di riferimento per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Richiama, in tre giorni, operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

Regione Lombardia sarà presente con uno stand di 320 metri quadrati brandizzato inLombardia e ospiterà 40 operatori, tra consorzi, DMO territoriali e operatori della filiera turistica lombarda che hanno partecipato alla manifestazione di interesse regionale, che avranno la possibilità di promuovere la propria offerta mediante un sistema di agenda appuntamenti che facilita l’incontro tra seller e buyers internazionali.

“Un evento consolidato – dice l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni – e che permette di promuovere e valorizzare le eccellenze della nostra Lombardia a livello internazionale. Il nostro impegno è rivolto a sostenere un settore, quello turistico, che dopo un lungo periodo di sofferenza si sta risollevando. Grazie a strutture ricettive all’avanguardia, infrastrutture moderne e professionalità del personale, la Lombardia può proporsi come la terra dei grandi eventi. Con una visione verso appuntamenti di prestigio mondiale, come Bergamo Brescia Capitali della Cultura 2023 e le Olimpiadi e paralimpiadi invernali 2026. Eventi che daranno ulteriore lustro ai nostri territori”.

Regione Lombardia desidera far conoscere al trade tutte le potenzialità della destinazione: dalle meravigliose città d’arte all’autenticità dei borghi, dal Patrimonio UNESCO ai panorami mozzafiato che offrono i laghi, con un’attenzione particolare rivolta alla natura, alla montagna e alle attività all’aria aperta, esperienze in grado di soddisfare ogni esigenza, dal cicloturismo al trekking, dallo sci agli sport acquatici e al golf. Tra gli eventi del 2023, da mettere assolutamente in agenda, il ricco programma di iniziative collegate a Bergamo e Brescia nominate Capitale Italiana della Cultura 2023.

Il progetto ideato dalle due città da una parte ambisce a restituire un senso possibile all’esperienza pandemica, dall’altra si impegna a raccogliere le energie di un territorio straordinario per comporre un disegno orientato al futuro e al rilancio, nel quale l’azione culturale possa agire come catalizzatrice di innovazione nei più diversi ambiti.

Questo l’elenco degli operatori presenti allo stand di Regione Lombardia e inLombardia: