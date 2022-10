PALAZZO MARINO. IL RUOLO DELLA PREVENZIONE NEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E AL RICICLAGGIO. UN CONVEGNO A 10 ANNI DALLA LEGGE ANTICORRUZIONE

Milano, 7 ottobre 2022 – Si è tenuto questa mattina, in Sala Alessi a Palazzo Marino, il convegno organizzato in occasione del decimo anniversario della legge sull’Anticorruzione dal titolo “Il ruolo della prevenzione nel contrasto alla corruzione e al riciclaggio”.

Il programma dei lavori, che si sono svolti all’attenzione di un pubblico eterogeneo tra cui gli allievi dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e diversi funzionari comunali che hanno il ruolo di referenti dell’antiriciclaggio, ha visto in apertura l’intervento di Emanuele Fisicaro, Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance “Piero Luigi Vigna”, seguito dai saluti istituzionali di Mariangela Zaccaria, Vice Capo di Gabinetto del Sindaco, per il Comune di Milano, e di Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

A seguire Mauro Renna, del Comitato Legalità Trasparenza Efficienza amministrativa, ha parlato del tema ‘Il titolare effettivo. Facoltà e obblighi della pubblica nella lotta alla corruzione amministrazione nell’interlocuzione con l’Anac’.

David Gentili, componente del Comitato Antimafia del Comune di Milano, è intervenuto su ‘Pubbliche amministrazioni e nuove frontiere nel contrasto al riciclaggio’, ricordando che l’impegno di Milano nell’applicazione della normativa antiriciclaggio data l’anno 2014 e che solo pochi anni dopo, nel 2018, il Comune ha deciso di introdurre la richiesta del titolare effettivo nelle proprie procedure amministrative. Un impegno che, in prospettiva, dovrebbe investire anche le aziende partecipate e controllate del Comune.

Mentre ‘L’incidenza della Convenzione Anti-bribery dell’OCSE sulla legislazione italiana anticorruzione’ è stata al centro della relazione di Lorenzo Salazar, Sostituto Procuratore Generale alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, Vice Presidente del Working Group on Bribery – WGB (Gruppo di lavoro sulla corruzione internazionale) dell’OCS.

De ‘Il ruolo della Guardia di Finanza nell’attuale sistema antiriciclaggio’ ha parlato il Colonnello t. SFP Giuseppe Fugacci Comandante II° Gruppo Milano del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

Mentre Emanuele Fisicaro, in veste anche di Docente di diritto penale commerciale e legislazione antiriciclaggio, è tornato a intervenire proprio sul tema che dà il titolo all’evento, ‘Il ruolo della prevenzione nel contrasto alla corruzione e al riciclaggio’.

Claudio Clemente, Direttore UIF, ha parlato de ‘Il contributo dei presidi di prevenzione antiriciclaggio nella lotta alla corruzione’.

La chiusura dei lavori è stata affidata a Nando Dalla Chiesa, Professore Ordinario di Sociologia della criminalità organizzata Università degli Studi di Milano, sul tema del ‘Radicamento e riciclaggio. Vecchie e nuove mafie in Lombardia’.

L’evento è stato un importante momento di formazione e confronto su un tema che vede l’Amministrazione comunale milanese impegnata in prima linea con buone pratiche, azioni di controllo e contrasto alla corruzione, protocolli condivisi con i più importanti enti e istituzioni nazionali e internazionali.

“Il Comune di Milano – ha ricordato Mariangela Zaccaria nella sua relazione – è da anni impegnato nella lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro sporco nonché al contrasto della criminalità organizzata, battaglie indispensabili per ogni istituzione pubblica che voglia garantire libertà civili e sviluppo economico. Sotto tale profilo l’utilizzo dei Patti di integrità, della standardizzazione e informatizzazione delle procedure autorizzatorie, la riorganizzazione della macchina comunale, l’informatizzazione e la tracciabilità delle procedure d’appalto, la creazione di modelli operativi anticorruzione, così come l’utilizzo dell’istituto del titolare effettivo, nonché la nomina da parte del Sindaco del Comitato legalità e del Comitato Antimafia, fanno della nostra città un presidio di legalità preso ad esempio da molte realtà locali”.