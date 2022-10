Powervolley Milano cerca il riscatto in Brianza: vigilia del derby lombardo

MILANO, 7 ottobre 2022 – Anticipo della 2° giornata di Superlega per l’Allianz Powervolley Milano che, domani sera ore 18:00 (diretta su Rai Sport), sarà impegnata sul campo del Vero Volley Monza. Il ‘derby’ lombardo porta sempre con sé un’aria speciale: Piano e compagni arrivano da un’amara sconfitta casalinga nella 1° giornata di Campionato (il match con Cisterna, terminato 0-3 a favore dei pontini). I ragazzi di coach Piazza cercano in Brianza il riscatto, dopo una settimana passata tra le mura della Powervolley Academy a lavorare duramente in palestra per raggruppare le idee, analizzarle e produrre nuove energie per affrontare la squadra di coach Eccheli con il mindset giusto. Dall’altra parte della rete, la compagine brianzola, reduce dalla sconfitta con Perugia, scenderà sul taraflex dell’Arena di Monza per lanciare un segnale forte tra le mura amiche in Regular Season e fare proprio il derby contro i cugini di Milano. Coach Piazza avrà tutto il proprio roster a disposizione, a differenza dei monzesi che dovranno ancora fare a meno del palleggiatore titolare Fernando Kreling fuori per un infortunio; ma potranno contare sull’importante apporto degli schiacciatori Grozer e Maar, oltre che di Davyskiba e al centro di Beretta e Galassi. Attenzione e aggressività saranno le parole d’ordine di questo derby: qualità richieste al proprio gruppo da coach Piazza per rincorrere il primo successo in stagione.

DICHIARAZIONI

Roberto Piazza (Coach Allianz Powervolley Milano): “Arriviamo alla seconda giornata, la partita del derby, sapendo che abbiamo tante cose da migliorare e sono certo che, alcune di queste, la squadra le ha già migliorate durante la settimana. È ovvio che non bisogna fare i conti, ma dobbiamo affrontare una partita che sarà complicata, come tutte le partite del campionato italiano d’altronde, con una squadra che si presenta ben rodata nonostante l’assenza del palleggiatore titolare, ma con il secondo che ha già disputato diverse amichevoli. Dovremo mettere in campo il meglio di noi stessi: forse non saremo bellissimi, non ancora perlomeno, ma sicuramente saremo molto aggressivi, sicuri di scendere in campo non con la giacca e la cravatta questa volta, ma con il toni”.

PRECEDENTI

Le due squadre si sono incontrate già 21 volte. 12 successi per Milano e 9 per Monza.

EX

Gianluca Galassi a Milano nel biennio 2016/17-2017/18; Stephen Maar a Milano nel biennio 2020/21-2018/19.

COME VEDERE LA PARTITA

La partita delle ore 18:30 tra Monza e Milano sarà visibile in diretta su Rai Sport e sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Vero Volley Monza: Visic-Davyskiba, Galassi-Beretta, Maar-Grozer, Federici (L). All. Eccheli.

Allianz Powervolley Milano: Porro-Patry, Ishikawa-Ebadipour, Piano-Loser, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Zanussi, Giardini, (Bassan).

Impianto: Arena di Monza, Monza