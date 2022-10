AL VIA AL PAC DI MILANO LA MOSTRA FOTOGRAFICA “Ri-scatti. PER ME SI VA TRA LA PERDUTA GENTE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 ottobre 2022 – Dal 9 ottobre al 6 novembre 2022, per l’ottavo anno consecutivo, torna

RI-SCATTI, il progetto ideato e organizzato dal PAC Padiglione d’Arte

Contemporanea di Milano e da Ri-scatti Onlus – l’associazione di volontariato

che dal 2014 crea eventi e iniziative di riscatto sociale attraverso la fotografia e promosso dal Comune di Milano con il sostegno di Tod’s.

La nuova edizione, patrocinata dal Ministero della Giustizia e realizzata

in collaborazione con il Politecnico di Milano e con il Provveditorato

Regionale Lombardia del Dipartimento dell’Amministrazione

Penitenziaria, si propone di raccontare le complessità, le difficoltà, ma

anche le opportunità della vita negli istituti di reclusione, al di là delle

semplificazioni e delle stigmatizzazioni, fornendo ai partecipanti uno

strumento formativo e generando anche un confronto costruttivo e una

sinergia concreta tra l’amministrazione cittadina, quella penitenziaria e le

istituzioni culturali milanesi.

Quest’anno quindi i protagonisti assoluti sono stati i detenuti e gli agenti

della polizia penitenziaria dei quattro istituti di detenzione milanesi: Casa

di Reclusione di Opera, Casa di Reclusione di Bollate, Casa Circondariale

F. Di Cataldo, IPM C. Beccaria.

Undici mesi di corso, cento partecipanti (di cui sessanta detenuti e

quaranta agenti di polizia), oltre 50.000 scatti fotografici realizzati, di cui

800 selezionati per essere esposti, e materiali video inediti ed esclusivi

per raccontare la realtà delle carceri dal punto di vista diretto di chi le

abita e di chi le vive per lavoro.

La mostra al PAC che conclude il progetto formativo è come sempre ad

ingresso gratuito. Data l’eccezionalità dell’evento, la mostra si estende in

durata per un mese intero e apre alla città Sabato 8 ottobre dalle 19:30 fino

alle 23:30 in occasione della Diciottesima Giornata del Contemporaneo,

promossa da AMACI Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea

Italiani per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese.

Tutte le foto – stampate da FDF Fotolaboratorio Digital Service su carta

Canon Photo Paper Pro Luster 260 gr. – e il catalogo sono in vendita e

l’intero ricavato andrà a supportare e a finanziare interventi architettonici

volti al miglioramento della qualità della vita nelle carceri. Queste attività

saranno gestite e coordinate dal Dipartimento di Architettura e Studi

Urbani del Politecnico di Milano che, insieme al Dipartimento di Design,

da molti anni svolge ricerche di tipo partecipativo negli spazi detentivi.

Un percorso mai affrontato prima da nessun altro, che ha avuto come

novità assoluta per i detenuti la possibilità di avere a loro disposizione le

macchine fotografiche nei reparti e nelle celle e per gli agenti di polizia

la possibilità di disporne durante i loro orari di lavoro. Il risultato è un

racconto intenso, veritiero, esplicito, dalle tinte forti ed estremamente

duro. È difficile capire. Il carcere è un mondo sconosciuto per chi non

ci vive e per chi non lo vive. Per chi non varca quella soglia che segna la

linea di separazione tra il vivere e il sopravvivere, tra il tempo che passa e

l’immutabilità dei giorni. Quello che è importante nel nostro quotidiano

diventa spesso privo di senso nelle sezioni detentive, e quello che invece

è vitale dietro le sbarre è pressoché insignificante per noi. Una realtà

che alimenta i peggiori fantasmi e che suscita sentimenti contrastanti di

attrazione e di repulsione, di paura e di curiosità.

Le carceri non sono solo affollate di detenuti, sono affollate di esseri

umani che non possono essere lasciati soli, che devono essere aiutati

a salvarsi dalla loro stessa “perduta vita”, dalla loro convinzione di

non avere più alcuna possibilità di riscatto, da quella loro visione

della “scomparsa del futuro” legata a relazioni radicalmente appiattite

sull’azione passata.

Come nell’inferno dantesco, l’ingresso in carcere rappresenta l’inizio

di una discesa, tortuosa e inevitabilmente dura. È l’inizio di un viaggio,

pieno di dolore, di difficoltà, di timori e di contraddizioni, in cui si soffre

di profonda solitudine pur stando insieme ad altre persone, in cui ci sono

dei professionisti in grado di aiutare, ma è davvero molto facile sentirsi

abbandonati. Un percorso che, nell’interesse anche della collettività,

dovrebbe concludersi con un’uscita “a riveder le stelle” (fisica o simbolica

che sia per coloro che effettivamente dal carcere non usciranno mai),

affinché il desiderio di giustizia non si trasformi in vendetta.

E poi – in questo lungo racconto fotografico – ci sono loro, l’altra

metà del carcere, gli agenti della polizia penitenziaria. Sin da subito è

sembrato interessante coinvolgere nel progetto anche chi lavora dentro

il carcere, chi porta una divisa e crede fermamente in quello che fa, per

vocazione, per scelta di vita o perché semplicemente si è ritrovato a

farlo. Spesso bistrattati, mal giudicati, considerati un elenco di numeri

anonimi, inghiottiti dal vortice delle frasi fatte, dei pregiudizi, dei luoghi

comuni sulle forze dell’ordine e che poi purtroppo alcune volte – come

la cronaca ci ricorda – si rivelano anche spaventosamente veritieri,

gettando nel discredito l’intera categoria. Fuori e dentro. Tutti i giorni.

Dentro i corridoi e le sezioni, con le giornate scandite dai servizi di

guardia, l’ordinaria battitura di sbarre, le chiavi che girano, i comandi da

eseguire, l’apertura e la chiusura dei blindi, il giro di conta, il passaggio di

consegne, i turni notturni, i piantonamenti, le scorte in tribunale. Tutto nel

nome del rigore, della vigilanza e del controllo, per osservare, scrutare,

intuire le ragioni di ogni singolo atteggiamento, di ogni frase detta a

metà, e prevedere ogni possibile ed eventuale rischio che si cela dietro un

movimento.

Quest’anno RI-SCATTI si è quindi sviluppato attraverso un duplice

percorso, comune tra le due parti molto di più di quanto non si possa

pensare, dove al centro di tutto c’è stato l’uomo con le sue sfumature,

i suoi errori, le sue debolezze, le sue fragilità, il suo coraggio, le sue

responsabilità. L’essere e il dover essere. Senza filtri e senza effetti

speciali. Solo verità.

Completa la mostra la Project Room Laboratorio Carcere, dedicata al

percorso di ricerca che il Politecnico di Milano conduce sul campo dal

2014 negli istituti penitenziari milanesi. L’approfondimento documenta

l’attività di indagine e progetto della forma dello spazio e dei modi di

abitarlo, con l’obiettivo del cambiamento e all’insegna della cooperazione

tra il mondo della ricerca e il mondo della pena.

“Il PAC continua a coraggiosamente a indagare con un inedito sguardo

fotografico le realtà più difficili e complesse del nostro presente – ha

dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. Dietro a questo

sguardo, che in mostra diventa anche il nostro, possiamo scoprire mondi

a noi ignoti, anche se affatto lontani, e comprendere un vissuto altro da

noi. In qualunque mostra, in realtà, si entra a far parte dell’universo di

pensiero e suggestione di un artista, ma in questo progetto, che giunge

all’ottava edizione, c’è di più: c’è la volontà di scavare in vissuti particolari,

insegnando alle persone come rappresentare sé stesse, come dare al

proprio quotidiano il senso di una vita vissuta pienamente, se pure in

modo diverso rispetto a quella che scorre con altri ritmi e altri codici al di

fuori delle mura del carcere. E c’è anche la volontà di non fermarsi mai

alla superficie delle cose e alle cornici che le definiscono: un obiettivo

fondamentale per chi si occupa di rappresentare la contemporaneità”.

Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano

“Questa edizione di RI-SCATTI ha portato avanti un progetto sociale

scomodo, difficile, ma in cui il termine “riscatto” è profondamente

collegato allo sguardo di chi racconta. “Riscatto” per coloro che hanno

commesso errori, “riscatto” per chi lavora senza il riconoscimento della

società.

Sono stati undici intensi mesi di lavoro in cui i nostri docenti si sono

confrontati con persone di età e generi differenti facendoli diventare

protagonisti del racconto della loro esistenza nelle carceri milanesi. Gli

ambienti e le relazioni in cui vivono sono la loro narrazione e molto

spesso diventa difficile distinguere l’appartenenza del punto di vista,

rendendo difficile la distinzione tra chi in carcere ci vive e chi, invece, ci

lavora.

Una serie di fotografie crude e toccanti che ci aprono uno spiraglio tra

quelle mura da cui trapela una realtà senza i filtri spesso stereotipati

dal comune sentire, che finge di immaginare delle vite senza volerle

riconoscere e ignora i limiti di dignità e di umanità pur conoscendoli.”

Stefano Corso, Presidente RI-SCATTI

RI-SCATTI.

PER ME SI VA TRA LA PERDUTA GENTE

9 ottobre – 6 novembre 2022

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea

Via Palestro, 14

20121 Milano

www.ri-scatti.it

www.pacmilano.it

MOSTRA

Orari della mostra: da martedì a domenica ore 10—19:30

giovedì ore 10—22:30

chiuso il lunedì

Ingresso libero