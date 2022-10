Anticontraffazione, si chiude la settimana dedicata

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 ottobre 2022 – Si chiude la Settimana anticontraffazione (3-7 ottobre), al via un nuovo video della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per sensibilizzare i ragazzi sul tema della contraffazione e spiegare ai più giovani, in pochi secondi, i rischi del comprare merce contraffatta in termini di: danni per le imprese e per l’ambiente, sfruttamento delle persone, scarsa qualità e sicurezza, a questo link.

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è attiva con iniziative sul territorio a sostegno della legalità e della lotta alla contraffazione. Dal 2018 è sede del Comitato provinciale di Milano anticontraffazione che opera in stretto raccordo con la Prefettura di Milano.

Sul tema “Giocattoli, asset di proprietà intellettuale e contraffazione”, è in programma un webinar, lunedì 24 ottobre, dalle ore 9.30 alle 12, iscrizioni al link. Intervengono: per i saluti, Luca Bertoni, presidente del Comitato Provinciale per la lotta alla contraffazione, sul tema “Casistica in materia di giocattoli e problematiche legate alla contraffazione” Michela Maggi, avvocato e dottore di ricerca in proprietà industriale, sul tema “La gestione del processo di proprietà intellettuale nell’azienda” Riccardo Scarponi, Innovation Manager Clementoni S.p.A., sul tema “Lotta alla contraffazione da parte della Guardia di Finanza” un esperto della Guardia di Finanza, sul tema “Le azioni per contrastare la contraffazione da parte di UIBM” Antonella D’Alessandro, Politiche e progetti per la lotta alla contraffazione, Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.