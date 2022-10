INCENDIO VIA ANTONINI. AL VIA LAVORI RIQUALIFICAZIONE, IL COMUNE DELIBERA L’ESENZIONE DAL CANONE UNICO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 ottobre 2022 – Il condominio di via Antonini 32, in seguito al dissequestro dello stabile e delle aree interessate dall’incendio del 29 agosto 2021, ha inoltrato all’Amministrazione comunale di Milano la domanda di occupazione suolo per l’avvio dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell’edificio.



L’intervento, che comprende le operazioni preliminari di pulizia e di bonifica, prevede l’installazione di una cesata per una durata di 278 giorni e per un’area di 1.056 metri quadri. La Giunta di Palazzo Marino, su proposta degli assessori alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi, e al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte, ha deliberato l’esenzione dal pagamento del canone unico per l’occupazione di suolo pubblico da parte del cantiere, cifra che ammonta a 253.637 euro.



Nel Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale del Comune di Milano è infatti previsto che la Giunta possa stabilire con apposita delibera l’esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni “effettuate con transenne, ponteggi, cesate ed ogni altro mezzo di occupazione necessario alla messa in sicurezza e all’esecuzione dei lavori di ripristino di edifici dichiarati inagibili o inabitabili a seguito di calamità ed eventi eccezionali”, a condizione che le strutture del cantiere non siano utilizzate come mezzo pubblicitario o commerciale.



L’incendio che lo scorso anno si è sviluppato dal quindicesimo piano della “Torre dei Moro” ha distrutto parte degli 82 appartamenti e compromesso la stabilità dell’edificio, che è stato dichiarato inagibile. Il palazzo e le aree adiacenti sono rimasti interclusi per la situazione di pericolo e sequestrati dall’Autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari alle indagini.

Il provvedimento dell’esecutivo di Palazzo Marino ha l’immediata eseguibilità per dare corso il prima possibile ai lavori di ristrutturazione e di riqualificazione dell’edificio.



“Accogliamo come una buona notizia la richiesta per il prossimo avvio dei lavori in via Antonini – affermano gli assessori Emmanuel Conte e Giancarlo Tancredi – e confermiamo anche in atti concreti la vicinanza dell’Amministrazione alle famiglie colpite dall’incendio. Questo provvedimento della Giunta vuole essere un ulteriore attestato di attenzione”.

V.A.