Incidente in Tangenziale Ovest tra Lorenteggio e Baggio, 7 coinvolti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 ottobre 2022 – Traffico intenso per qualche ore, intorno alle ore 12.40 di oggi, quando, in un incidente, avvenuto tra gli svincoli di Lorenteggio e Baggio, in direzione nord, sono rimaste coinvolte 7 persone e due di queste sono state trasportate in ospedale, una in codice verde e l’altra in codice giallo.

Un altro incidente è avvenuto, in direzione sud, un’ora prima, e una donna è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Rho, dopo un incidente all’altezza di Cascina Ghisolfa.

V. A.