Milano. Incendio in condominio in via Macedonio Melloni, 12 persone intossicate

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 ottobre 2022 – Questa sera, intorno alle ore 19.00, in via Macedonio Melloni, al civico 4, un incendio ha interessato un condominio.

Sul posto sono giunte sei ambulanze, un’automedica, diversi equipaggi dei Vigili del Fuoco, oltre alle forze dell’ordine.

Il bilancio è di 12 persone coinvolte.

Di queste undici hanno avuto sintomi da intossicazione e sono state trasportate negli ospedali della città e precisamente:

1 adulto insieme ad 1 minore sono stati trasportati in codice Giallo all’ospedale Fatebenefratelli.

2 adulti sono stati portati in codice Giallo all’ospedale Niguarda

1 adulti + 2 minori sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Raffaele

1 adulto in codice Verde all’ospedale di Città Studi

3 adulti sono stati trasportati in codice Verde al Policlinico.

Il dodicesimo coinvolto è stato trasportato in ospedale per un trauma alla spalla ed è stato trasportato in codice verde al San Carlo di Milano.

L’incendio, per cause in fase di accertamento, sarebbe divampato su un balcone e il fumo si è diffuso all’interno dello stabile, diffondendosi per l’intero edificio, provocando le intossicazioni.

V. A.