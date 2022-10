Pavia. Incidente mortale nella notte lungo la A53, deceduto 26enne

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 8 ottobre 2022 – Questa notte, intorno alle ore 2.20, lungo la A53, in direzione nord, nel tratto tra Via Riviera/Massaua, raccordo per la A7 Bereguardo, è avvenuto un incidente stradale tra due auto. Sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco insieme alla Polstrada e a due ambulanze con un’automedica. Tragico il bilancio: un 26enne è morto sul colpo, mentre altri tre giovani che erano in auto con lui (di 28, 24 e 22 anni) sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia.

