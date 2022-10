RIVA DI SOLTO (BG). INCIDENTE MORTALE IN MOTO LUNGO LA SS 469, DUE MORTI

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 8 ottobre 2022 – Dopo l’incidente mortale, avvenuto lungo la SS469, questa notte a Predone, dove un 23enne è deceduto dopochè la sua moto è uscita di strada, finendo contro un albero, un altro grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.00, sempre lungo la SS469 Sebina Occidentale a Riva di Solto, sul lago d’Iseo.

Due persone, una persona di 55 anni e un uomo di 56 anni, sono deceduti sul colpo dopo una caduta in moto, la cui dinamica è in fase di accertamento. Inutili i soccorsi del personale sanitario di un’ambulanza della Croce Blu di Lovere, di quello di un’automedica e del personale sanitario dell’elisoccorso, giunto da Brescia. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Clusone, che, oltre ad aver messo in sicurezza il tratto di strada per permettere le operazioni di soccorso stanno facendo tutti i rilievi.

V. A.