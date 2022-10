9^ Giornata Campionato Serie A – di Salvatore LANNO

Il Milan abbatte la Juventus. Inter torna a vincere.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre 2020. Riparte l’Inter! Dopo aver collezionato 4 sconfitte in 9 giornate, riesce ad espugnare il campo del Sassuolo: formazione ben messa in campo e tatticamente molto migliorata. I nerazzurri grazie alla doppietta di Dzeko portano a casa 3 punti importantissimi per la classifica.

Ottima prestazione del Milan di Pioli. Una partita molto combattuta contro una Juventus a tratti pungente ma poco reattiva sotto porta. Rossoneri che hanno sfruttato a meglio le occasioni dopo i due pali di Leao. Tomori e Diaz regalano il primo posto alla squadra di casa.

Importante pareggio per la Sampdoria del subentrato allenatore Stankovic, punto che fa stazionare i doriano all’ultimo posto, ma che ritrovano un morale diverso.

Si attende il Napoli che dovrebbe confermare il primo posto affrontando la Cremonese. Occhi puntati sulla sfida tra prima e seconda in classifica: Udinese-Atalanta.

Sabato

Sassuolo-Inter 1-2

44° 75° Dzeko, 60° Frattesi

Milan-Juventus 2-0

45° Tomori, 54° Diaz

Bologna-Sampdoria 1-1

32° Dominguez, 72° Djuricic

Oggi

Torino-Empoli

Monza-Spezia

Salernitana-Verona

Udinese-Atalanta

Cremonese-Napoli

Roma-Lecce

Lunedì

Fiorentina-Lazio

CLASSIFICA

1 Napoli 20

2 Milan 20

3 Atalanta 20

4 Udinese 19

5 Lazio 17

6 Roma 16

7 Inter 15

8 Juventus 13

9 Sassuolo 12

10 Torino 10

11 Fiorentina 9

12 Spezia 8

13 Lecce 7

14 Salernitana 7

15 Empoli 7

16 Bologna 7

17 Monza 7

18 Verona 5

19 Cremonese 3 20 Sampdoria