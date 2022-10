RHO. SERATA FINALE 25^ EDIZIONE DEL CONCORSO DI POESIA PER RAGAZZI DEL “CALENDIMAGGIO” – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Rho, 9 ottobre 2022 – Si è tenuta lo scorso 8 Ottobre, presso l’Auditorium di Via Meda a Rho, la premiazione della 25° edizione del concorso di poesia per ragazzi “CALENDIMAGGIO” e del 6° concorso di prosa “UN RACCONTO PER TE”, dedicato alla memoria del Prof. Valdo Nadir Pernumian, per 19 edizioni Presidente della Giuria esaminatrice.

L’evento si è svolto in maniera molto “sobria” e nel più rigoroso rispetto dei protocolli e delle procedure in materia di COVID 19. E’ emerso, ancora una volta, l’obiettivo primario del Calendimaggio e cioè di invogliare alla scrittura i ragazzi, portando alla luce le loro emozioni e i sentimenti più nascosti.

A premiare i vincitori si sono alternati Presidi e Docenti degli Istituti dove studiano i ragazzi coinvolti, che hanno aderito e pubblicizzato come sempre l’evento. Era presente in sala il Sindaco di Rho Andrea Orlandi, che ha premiato un vincitore e al quale è stata donata la targa ricordo dei 25 anni della manifestazione.

Il concorso è nato da un’idea all’interno del “Gruppo Culturale Amici di Mazzo”, ed è organizzato dalla stessa “AGCAM” in collaborazione con le Biblioteche Comunali di Rho e di Arese, la Biblioteca per Ragazzi “Angela Piras” di Mazzo di Rho e con le amministrazioni comunali di Rho e Arese.

Alla realizzazione di questa edizione hanno contribuito anche degli “sponsor” e precisamente: NUOVENERGIE, ASER, MONDADORI STORE di Arese, LIBRERIE UBIK e SAN VITTORE di Rho, ASSOCIAZIONE RHAUDUM GENIUS LOCI.

La partecipazione era riservata alle scuole medie inferiori e superiori (biennio e triennio) per la poesia e alle cinque classi delle superiori per la prosa. Per questa edizione, la giuria è stata chiamata a valutare 270 opere, presentate da 180 studenti.

Per la cronaca i vincitori per la poesia sono risultati: per la Scuola Media Inferiore Cristina Albusceri (S.M. Bonecchi di Rho, con la poesia “La notte del dolce pensare”), per il Biennio delle Superiori Mariachiara Angelini (Liceo Classico A. Carrell, con la poesia “Distacco”), per il Triennio delle Superiori Nicolò Christian Terrana (Liceo Classico C. Rebora di Rho, con la poesia “E’ tutto così”), mentre per quello che concerne la prosa la vittoria ha sorriso a Benedetta Visentin (Liceo B. Russell di Garbagnate Milanese, con l’opera “Quattro girasoli e un iris bianco”).

Nella raccolta delle opere presentate dagli studenti era presente una 5^ sezione intitolata “Una lacrima di luce”; un progetto del Liceo Rebora di Rho, con opere scritte a ricordo di una studentessa che ci ha lasciati troppo prematuramente. Un pensiero spontaneo, sincero e toccante per non dimenticarla.

Alla serata hanno preso parte anche i “Poeticanti”, duo artistico composto dall’attrice Roberta Turconi e dal musicista Paolo Provasi, che hanno declamato, in chiave musicale, alcune liriche di Emilia Villoresi, scrittrice e poetessa del ‘900; in sala era presente un suo discendente, Valerio Villoresi, che ha ricordato quanto giovane fosse Emilia quando iniziò a pubblicare le sue prime liriche e lo sforzo che sta facendo per rivalutare le sue opera scritte soprattutto per l’infanzia.

Per ricordare i 25 anni del Concorso, alla Giuria è stato donato un piccolo ricordo, per ringraziarli delle fatiche, assolutamente e sempre “gratuite” (alcuni di loro hanno partecipato a tutte e 25 le edizioni).

Come è consuetudine, tutti i testi sono stati pubblicati in una raccolta che, al termine della serata, è stata consegnata ai rappresentanti di ogni Istituto, come arricchimento della biblioteca scolastica, ed al pubblico presente in sala, come tangibile gesto dell’impegno profuso da tutti i ragazzi in questi mesi.