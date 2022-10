Centenario Riccione. La nave-scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci a Riccione per la giornata di domani, martedì 11 ottobre

(mi-lorenteggio.com) Riccione, 10 ottobre 2022 – L’amministrazione comunale di Riccione conferma l’arrivo della nave-scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci per la giornata di domani, martedì 11 ottobre.

Il programma della giornata è stato radicalmente modificato in segno di lutto per la tragedia costata la vita all’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, la responsabile educativa del Centro 21 Romina Bannini e cinque ragazzi ospiti del centro, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri.

L’Amerigo Vespucci arriverà domani al largo di Riccione tra le 16.00 e le 17.00 e resterà di fronte alla costa della città fino alle 21,30, quando ripartirà per Ancona.

Alle 17 il Capitano di Vascello, Comandante dell’Amerigo Vespucci, Luigi Romagnoli, insieme a una rappresentanza dell’equipaggio formata da ufficiali, sottufficiali e marinai saranno accolti da una rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Alle 18 si terrà un momento di commemorazione solenne nella sala del Consiglio comunale dove sono previsti gli interventi della sindaca Daniela Angelini e del comandante Luigi Romagnoli, e a seguire un breve incontro con la stampa.

Al tramonto la Nave Scuola Amerigo Vespucci illuminerà gli alberi con le luci del tricolore. Alle 19,30 il comandante e la rappresentanza dell’equipaggio raggiungeranno piazzetta Dante Tosi, al porto di Riccione, dove si terrà un momento di saluto alla città prima della ripartenza per la Amerigo Vespucci.

Sono annullati gli eventi in piazzale Ceccarini e, che erano stati previsti al mattino, il servizio di trasporto alla cittadinanza verso la Amerigo Vespucci programmato in precedenza per il pomeriggio, e i fuochi d’artificio che erano stati annunciati per le 21,30.

Restano invece confermate le iniziative private degli ormeggiatori e delle motonavi che vorranno avvicinare la bellissima Nave.

Il Consiglio Comunale a seguito di questo programma di accoglienza dell’Amerigo Vespucci sarà posticipato alle 21.