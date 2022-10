RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO APPUNTAMENTO SABATO 20 MAGGIO 2023 A MILANO, PIAZZA DUOMO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 ottobre 2022 – Dal 2012 è l’appuntamento musicale live e gratuito più atteso dell’anno: RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO torna nel 2023 a Milano! L’evento organizzato da Radio Italia si svolgerà infatti sabato 20 Maggio 2023 in Piazza Duomo.

L’annuncio è stato fatto ai microfoni di Radio Italia dall’Editore e Presidente Mario Volanti, raggiunto al telefono dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia:“Sono sicuro che sarà un altro momento di gioia, felicità, incontro e condivisione come è stato quello dello scorso 21 maggio: siamo qui per annunciare la data del nostro Radio Italia Live – Il Concerto in Piazza Duomo a Milano per il 20 maggio 2023.”

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano: “Decima edizione, 20 maggio, giustamente lo ricordava lei: nel 2022, dopo il blocco per il Covid, siamo ripartiti con grande emozione e partecipazione e nel 2023 sarà anche meglio! Grazie perchè quello che fate è un regalo alla città di Milano e dobbiamo riconoscerlo”.

Redazione