Cato bollette, il liceo Banfi di Vimercate (Monza e Brianza) ha deciso di rinunciare alla giornata di sabato 

(mi-lorenteggio.com) Vimercate, 12 ottobre 2022 – “Il Consiglio di Istituto del Liceo Banfi, nella seduta di ieri, venerdì 7 ottobre, si è trovato

a discutere di un problema serio: la crisi energetica aggravata dalla situazione

internazionale del conflitto in Ucraina e l’impatto ambientale dovuto all’impianto di

riscaldamento dell’Omnicomprensivo di Vimercate che, per ragioni strutturali, se acceso

per le esigenze di una sola scuola lavora comunque a pieno regime. Una situazione che

comporta un dispendio energetico ed economico non appare più sostenibile da parte

dell’ente proprietario degli edifici, chiamato a sua volta a rispondere a precise indicazioni

del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero per la Transizione ecologica. E

ha deciso di fare la propria parte per contribuire a una più attenta gestione dell’energia:

ha votato, per questo anno scolastico, a favore di una articolazione oraria su 5 giorni.