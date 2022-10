La Camera è convocata in 1ª seduta pubblica per giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 10

(mi-lorenteggio.com) Roma, 12 ottobre 2022 – La Camera è convocata giovedì 13 ottobre alle ore 10 per la prima seduta pubblica della XIX legislatura con il seguente ordine del giorno: costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza, costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria e proclamazione di deputati subentranti, elezione del Presidente

ORDINE DEL GIORNO

1. Costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza

2. Costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria e proclamazione di deputati subentranti

3. Elezione del Presidente

Il Senato è convocato giovedì 13 ottobre, alle 10,30 per la costituzione dell’Ufficio di Presidenza provvisorio e della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri e proclamazione dei Senatori subentranti e per la votazione per l’elezione del Presidente.