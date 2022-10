Protezione Civile Sud Milano: Oktober Test 2022, campo base a Trezzano sul Naviglio

Trezzano sul Naviglio, 12 ottobre 2022 – Saranno allestiti al Centro Ugo Tognazzi di via Castoldi a Trezzano sul Naviglio il campo base e il Centro di Coordinamento Soccorsi della 22° edizione dell’Oktober Test, la grande esercitazione dei Gruppi di Protezione Civile del Sud Milano che ogni anno coinvolge centinaia di volontari. L’anno scorso era a Buccinasco.

Una grande manifestazione che ha l’obiettivo di testare i tempi e le modalità di reattività così come punti forza e debolezza di tutte le componenti operative chiamate a intervenire in caso di emergenza: Protezione Civile, Servizio Sanitario Emergenza-Urgenza, Psicologi dell’emergenza, Polizia locale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Radioamatori/CB, eccetera.

Un’edizione particolarmente significativa per la comunità trezzanese che desidera ricordare proprio in questa occasione Giuseppe Speranza, per tanti anni alla guida della Protezione Civile di Trezzano sul Naviglio.

L’esercitazione si svolgerà dal 21 al 23 ottobre e coinvolgerà numerosi Comuni (Abbiategrasso – Intercom 4, Assago, Buccinasco, Casarile, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Lacchiarella-Vernate, Locate di Triulzi, Opera, Pieve Emanuele, Rozzano, Siziano, Trezzano sul Naviglio, Unione dei Fontanili, Zibido San Giacomo) ed Enti (CISOM, Corsico Soccorso, CRI Area Sud Milano, Croce Amica Basiglio, FIR-CB, Intervol, Nucleo PC ANC Basiglio, Nucleo PC ANC Corsico, Croce Verde Trezzano sul Naviglio, SIPEM).

Mercoledì 19 ottobre alle ore 10 si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione presso la Sala Punto Expo di via Vittorio Veneto 30.

Domenica 23 ottobre alle ore 10.30 la sede della Protezione Civile di via IV Novembre sarà intitolata a Giuseppe Speranza, con la partecipazione della Protezione Civile di Trezzano sul Naviglio, dell’Associazione Nazionale Carabinieri sez. Salvatore Nuvoletta e di tutti i Gruppi ed Enti coinvolti nell’Oktober Test oltre all’Associazione bandistica “G. Verdi” di Buccinasco, insieme alle autorità cittadine.

Seguirà alle ore 11.30 la cerimonia conclusiva al Centro Ugo Tognazzi di via Castoldi con la consegna degli attestati ai gruppi partecipanti.