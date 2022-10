(mi-lorenteggo.com) Milano, 12 ottobre 2022 – Milano, 12 ottobre 2022 – Sabato 15 ottobre in piazza Duomo dalle ore 15.00 “La pace chiama, io ci vado noi ci andiamo”. Con questo slogan i candidati e le candidate nei collegi del Milanese di Unione Popolare chiamano a raccolta singole persone, partiti e associazioni in un presidio con musica e parole per chiedere cessate il fuoco immediato, tregua, negoziati, stop di invio alle armi. La manifestazione è volutamente lanciata anche priva del simbolo e il manifesto è a disposizione di chiunque voglia utilizzarlo apponendo il proprio logo. “La guerra in Ucraina – affermano gli organizzatori e le organizzatrici – sta raggiungendo in queste ore dei livelli di pericolo per l’intera umanità che non sono più eludibili con la retorica dei dibattiti televisivi, né risolvibili con l’individuazione delle responsabilità del conflitto. L’apertura di un pericolosissimo dibattito “normalizzante” sulla possibilità dell’utilizzo di armi nucleari da parte di uno o entrambi i contendenti non è accettabile. Per questo invitiamo a essere presenti in piazza Duomo tutte le persone e tutte le associazioni e partiti che si riconoscono in queste parole d’ordine: la pace ci chiama io ci vado, noi ci andiamo”.

L’appuntamento è per sabato 15 ottobre alle ore 15.00 in piazza Duomo, angolo Arengario.

