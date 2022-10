SAGRA DI BAGGIO: IL PROGRAMMA DEL PADIGLIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano Baggio, 12 ottobre 2022 – Dedicata quest’anno al tema della legalità, la 394° Sagra di Baggio sarà la prima occasione ufficiale del padiglione per aprirsi alla città e far conoscere le sue attività e i suoi spazi al pubblico.

Ecco gli appuntamenti in programma: si inizia sabato 15 ottobre alle ore 12 con

l’inaugurazione ufficiale del padiglione in presenza delle autorità del Comune

di Milano; seguirà la cerimonia di intitolazione della Piazza dei Saperi, lo spazio

antistante l’edificio. Questi due momenti segneranno una tappa importante di

un progetto, quello del padiglione, nato nel contesto del bilancio partecipativo

su richiesta dei cittadini, che ha portato alla creazione di un luogo accessibile,

democratico, inclusivo, aperto a cittadini e associazioni e fortemente connesso

al territorio.

Nella giornata di domenica 16 ottobre il padiglione si animerà già dal primo

pomeriggio: dalle 14 sarà possibile tesserarsi, conoscere le attività che si

svolgeranno nei prossimi mesi e scoprire il programma della rassegna teatrale

Nessun Confine organizzata da Compagnia Carnevale allo Spazio Teatro 89.

Seguirà alle 15.30 un laboratorio di disegno emozionale dedicato ai più piccoli

a cura di Fabbrica Utopie. Dalle 17 ci si immergerà nella musica: si partirà in

collaborazione con Comunità Nuova con un concerto dei LISKOS “Plurale per

salamandra tribale in una lingua arcana e sconosciuta siamo proprio noi che

amiamo la musica come le lucertole amano il sole”

Alle 18 sarà il momento della presentazione ufficiale dell’ultimo lavoro della

band baggio-giambellinese DESCARGALAB: “Mezcla Social – Arrevuoto e Ritmo”,

un mix di ritmi cubani, lingua napoletana e contenuti sociali tra cui “A Testa

Alta”, dedicata a Pietro Sanua, sindacalista vittima di ‘ndrangheta a Corsico, “Io

Vinco” scritta dallo scomparso poeta anarchico baggese Emiliano Buffa, “Baba

dov’è” dedicata al poeta psichedelico del Giambellino che scompare e riappare

secondo la sua metrica esistenziale danzando funambolico sul filo della

marginalità. Durante il concerto interverrà come special guest Lorenzo Sanua,

figlio di Pietro.

Redazione