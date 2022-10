Landoor: Traduzioni tecniche

Milano, 13 ottobre 2022 -Nata nel 2017 da Trans Edit Group, l’agenzia Landoor opera da oltre trent’anni nell’ambito delle traduzioni professionali e dell’interpretariato, con un

innovativo e rivoluzionario modus operandi, basato su un perfetto connubio tra

progresso tecnologico e contatto umano. L’agenzia Landoor infatti, con il suo

modello di “tecnologia human-to-human”, attribuisce una grande importanza al contatto diretto con il cliente, al fine di soddisfarne ogni esigenza e richiesta, e una grande attenzione alle persone che vi lavorano e che svolgono i diversi task nel processo di traduzione. La filosofia alla base di tale modo di operare difatti prevede che “chi sta meglio lavora meglio”.

L’agenzia Landoor offre, oltre ai servizi di interpretariato e traduzione, diversi servizi professionali, tra cui copywriting e transcreation, servizi editoriali tra cui revisione di bozze, trascrizione, post-editing, curatela e impaginazione di qualsiasi tipologia documento, sia digitale che cartaceo. Nell’ambito delle traduzioni l’agenzia Landoor è specializzata in traduzioni tecniche, ovvero nella traduzione di documenti riguardanti un particolare settore tecnico o scientifico. L’esecuzione di una traduzione tecnica richiede una specifica competenza nel settore trattato e un’ampia proprietà di linguaggio nella lingua target, ossia la lingua del documento tradotto, essendo il linguaggio tecnico molto specifico e standardizzato. Landoor offre unicamente traduzioni ad alto livello specialistico, eseguite da traduttori madrelingua qualificati, con un’ampia esperienza accumulata negli anni, selezionati e qualificati da un reparto interno di Vendor Management e scelti di volta in volta dal Project Manager in base al settore di interesse, alle combinazioni linguistiche, ai servizi offerti e, non ultimo, al loro rating, costantemente aggiornato secondo un sistema interno di valutazione continua. Il lavoro di traduzione è eseguito tramite l’ausilio dei migliori e innovativi strumenti di traduzione, i quali consentono

l’esecuzione di un lavoro di alta qualità in un minor tempo, riducendo in tal modo

anche i costi. In particolare i traduttori lavorano con l’ausilio di memorie di

traduzione, sistemi di traduzione assistita e, su richiesta dei clienti, motori di traduzione automatica neurale. Essenziali sono inoltre i glossari e i database terminologici, i quali sono compilati dai traduttori o revisori e convalidati dal cliente. Talvolta è la stessa azienda a fornire i propri glossari e database personalizzati da utilizzare. Il team di traduttori è inoltre affiancato da un pool di revisori, specializzati di volta in volta nei vari settori, i

quali si occupano di revisionare il testo tradotto e controllare la correttezza del

contenuto, assicurando così un lavoro dalle caratteristiche impeccabili. Un ulteriore controllo finale è effettuato dal Reparto di Controllo di Qualità di Landoor. In particolare

l’agenzia Landoor realizza traduzioni tecniche di volumi e manuali tecnici, anche molto corposi, di documenti tecnici, di brevetti e certificati, di libretti di garanzia, di

guide operative, di listini, di normative, di progetti e planimetrie, di bandi di gara, di

capitolati, di cataloghi e brochure, di disegni CAD, di etichettature e packaging di

prodotti commerciali, di fogli dati di sicurezza, di rapporti tecnici, di schede di

sicurezza, di studi di fattibilità, di templari, di siti e portali web, di software e così via.

Per qualsiasi informazione o per richiedere un preventivo gratuito è possibile

contattare direttamente gli uffici dell’agenzia Landoor.

L. M.