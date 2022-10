Rho. Targa System in azione su corso Europa

In una sola ora riscontrate 4 infrazioni per mancata revisione dei veicoli

(mi-lorenteggio.com) Rho, 13 ottobre 2022. Troppe le auto in circolazione senza assicurazione e senza avere rispettato le scadenze per la revisione. Le due pattuglie della Polizia locale impegnate questa mattina nei pressi della nuova rotatoria all’innesto tra la Statale 33 del Sempione e corso Europa, all’altezza di Viridea, hanno riscontrato alcune irregolarità.

Nell’arco di un’ora sono state individuate 4 auto che circolavano senza avere effettuato la revisione. Ad aiutare gli agenti il dispositivo Targa System in collegamento videotelematico con la Centrale Operativa del Comando, che individua in tempo reale le irregolarità utilizzando una accurata banca dati. La presenza degli agenti permette una rapida verifica con il conducente del veicolo: di fatto può capitare che il passaggio di assicurazione non sia stato ancora registrato, in quel caso, nessuna sanzione. Idem nel caso di revisione prenotata. Quando invece l’irregolarità è effettiva, scatta il fermo del veicolo, unito a una sanzione amministrativa.

Da parte della Polizia locale cresce l’attenzione per il rispetto delle regole a tutela di tutti gli automobilisti, visto che un eventuale incidente con chi fosse privo di assicurazione o revisione genera non pochi problemi.

V.A.