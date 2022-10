A LECCO IL RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO ALPINI: DOPO L’ADUNATA NAZIONALE, E’ IL MAGGIOR EVENTO DI PARTECIPAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 14 ottobre 2022 -Il Raduno del 2° Raggruppamento (Sezioni della Lombardia, dell’Emilia Romagna e Svizzera), promosso dall’Associazione Nazionale Alpini e organizzato dalla sezione ANA di Lecco con la collaborazione del Comune di Lecco, è, dopo l’adunata nazionale, il maggiore evento per partecipazione.

Previsto in città per le giornate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre, il raduno è anche l’occasione per celebrare i 150° di fondazione del Corpo degli Alpini e il centenario di costituzione della sezione ANA di Lecco. Il programma, ricco di eventi e momenti di condivisione, è disponibile a questo link.

Presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale verrà attivato, da giovedì 20 ottobre, un numero di telefono dedicato alle richieste di informazioni collegate con il percorso interessato dalle sfilate e dunque le modifiche alla viabilità e i divieti.

Redazione