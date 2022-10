Domenica 16 ottobre a Milano la Pittarosso Pink Parade: i mezzi pubblici deviati

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 ottobre 2022 – Domenica 16 ottobre, dalla prima mattina, deviamo queste linee di superficie per permettere il passaggio della Pittarosso Pink Parade (percorso della gara a questa pagina).

Tram 1. Dalle 8:30 alle 12:30, nelle due direzioni, devia tra Repubblica e corso Sempione passando da viale Monte Santo, Garibaldi e Monumentale. Non passa da Turati, via Monte Napoleone, Cordusio, Cairoli e Cadorna.

Tram 2. Dalle 7:30 alle 12:30 fa servizio tra Negrelli-via Cantù (Duomo) e tra Baiamonti-Bausan. Non passa da Cordusio, Lanza, via Legnano e viale Montello.

Tram 4. Dalle 8:30 alle 12:30 fa servizio tra Parco Nord e Baiamonti/ Monumentale. Non passa da v.le Montello, via Legnano, Lanza e Cairoli.

Tram 12. Dalle 7:30 alle 12:30 fa servizio tra Roserio-Monumentale e tra v.le Molise-piazza Fontana. Non passa da via Bramante, Lanza, via Broletto, Cordusio, via Orefici, via Mazzini e Missori.

Tram 14. Dalle 7:30 alle 12:30 fa servizio tra Lorenteggio-via Cantù (Duomo) e tra Cimitero Maggiore-Monumentale. Non passa da via Bramante, via Legnano, Lanza, via Broletto e Cordusio.

Bus 50. Dalle 9 alle 12:30 fa servizio tra Lorenteggio e Cadorna. Non ferma a Cairoli.

Bus 57. Dalle 9 alle 12:30 fa servizio tra Quarto Oggiaro e largo Medici. Non passa da Cairoli e Lanza.

Bus 58. Dalle 9 alle 12:30 fa servizio tra Baggio e via Carducci (Cadorna).

Bus 61. Dalle 9 alle 12:30, nelle due direzioni, devia tra via Mascagni/via Conservatorio e via Paleocapa. Passa da via Visconti di Modrone, via Sforza, via Santa Sofia, Molino delle Armi, via de Amicis, via Carducci e largo d’Ancona. Non passa da San Babila, via San Damiano, via Senato, via Fatebenefratelli, Lanza, Cairoli, Montenapoleone e via Monte di Pietà.

Bus 94. Dalle 9 alle 12:30 fa servizio tra Porta Volta e via Carducci (Cadorna).