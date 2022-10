(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 ottobre 2022 – “Made in Italy, quale futuro? L’export tra digitalizzazione e nuove sfide internazionali” è il tema del convegno di Promos Italia per approfondire l’importanza della digitalizzazione nei processi di export delle imprese italiane, in Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi via Meravigli 9/B, sala Conferenze.

L’appuntamento è per il prossimo lunedì 17 ottobre, ore 10.00. Partecipazione gratuita. Iscriviti online

Programma: ore 10.00 – 10.20, saluti istituzionali con Carlo Sangalli, Presidente Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, Giovanni Da Pozzo, Presidente Promos Italia. Ore 10.20 – 10.40, presentazione ricerca IULM-Promos Italia “La sales transformation per i mercati globali” con Daniela Corsaro, Professore associato di Marketing & Sales Università IULM/Direttore CIMASC. Ore 10.40 – 11.10, dibattito sui nuovi scenari di un mondo che cambia, con Federico Rampini, Editorialista Corriere della Sera e saggista. Alle ore 11.10 – 11.30 segue la tavola rotonda sul tema “Export e internazionalizzazione, due modelli a confronto”, moderata da Dario Donato, Giornalista Mediaset, con la partecipazione di Franco Moscetti, Presidente OVS, Lara Botta, Vice Presidente Botta Eco packaging. Alle ore 11.30 – 12.40, segue la tavola rotonda sul tema “Quali leve per i mercati globali? Finanza, formazione e piattaforme digitali”, moderata da Dario Donato, Giornalista Mediaset, con la partecipazione di Marcello Albergoni, Country manager Linkedin Italia, Giorgio Fossa, Presidente 24Ore Business School, Roberto Nicastro, Presidente e Co-Founder di Banca AideXa, Sergio Rossi, Vice-segretario Generale Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi/direttore di Formaper. Alle ore 12.40 – 12.45, chiudono con le conclusioni Federico Rampini e Massimo Dal Checco, vice Presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.