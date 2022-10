A Palazzo Giureconsulti di Milano ritorna a Milano la mostra multimediale “Controllo sociale e psichiatria: violazioni dei diritti umani”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2022 – Il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (CCDU), una onlus di vigilanza e denuncia, legittimata dal Ministero per le Disabilità ad agire a tutela di diritti, è lieto di annunciare il ritorno a Milano della mostra multimediale “Controllo sociale e psichiatria: violazioni dei diritti umani” nella consueta sede del Palazzo di Giureconsulti, a due passi dal Duomo.

Dipinta dalla narrativa prevalente come esempio, la psichiatria italiana è invece del tutto inadempiente rispetto alle raccomandazioni dell’Alto Commissario ONU per i Diritti Umani, del Consiglio ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nonostante la chiusura dei manicomi, permane un utilizzo diffuso di pratiche manicomiali come contenzione, segregazione, divieto di comunicazione con l’esterno, sbarre alle finestre, somministrazione coatta di farmaci ecc.

La mostra, articolata su una serie di pannelli e di documentari audiovisivi, ripercorre il passato e il presente della psichiatria con dati oggettivi e ben documentati.

Dove

Al Palazzo dei Giureconsulti

P.za dei Mercanti, 2 – Milano

Apertura: dal 21 al 25 ottobre

Orario: dalle 10:00 alle 19:00

Inaugurazione: venerdì 21 ottobre alle 17:30

Ingresso libero

Convegno finale

A chiusura della mostra, sempre al Palazzo dei Giureconsulti, si terrà il convegno “180 una riforma incompiuta: il ricovero coatto psichiatrico ha cambiato nome ma non la sostanza”. Durante la registrazione, a chi ne farà richiesta, sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Quando: martedì 25 ottobre ore 17:30 (ore 17:00 per registrazione)

Ingresso libero. È gradita la prenotazione, per prenotare è sufficiente inviare una e-mail dal modulo qui nel sito: https://www.ccdu.org/comunicati/mostra-milano-21-25-ottobre

