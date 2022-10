Basiglio. Con la Protezione civile, Io non rischio

Basiglio, 15 ottobre 2022 – Sabato 15 ottobre, dalle ore 9.15 alle 15.30, il 13° Nucleo Volontariato e Protezione Civile A.N.Carabinieri Basiglio-MI3 sarà in piazza Marco Polo per dare informazioni ai cittadini sulle buone pratiche e gli accorgimenti utili in caso di eventi emergenziali

iononrischio è la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile che sabato 15 ottobre sarà presente anche a Basiglio, in piazza Marco Polo, dove i volontari del 13° Nucleo di Protezione civile ANC Basiglio saranno a disposizione dei cittadini per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare sul rischio sismico, di alluvione o tsunami.

“Come amministrazione comunale, abbiamo deciso di collaborare alla proposta di questa iniziativa – dichiara il sindaco Lidia Reale – partendo dalla considerazione che l’esposizione individuale a ciascuno dei molti rischi naturali cui l’Italia è esposta possa essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l’adozione di alcuni semplici accorgimenti”.