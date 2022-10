CACCIA, MAZZALI (FDI): DISTRUTTA SEDE ASSOCIAZIONE CINOFILA ROZZANESE – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 15 ottobre 2022 – La violenza animalista ha colpito ancora.

Già nel 2019 la sede dell’associazione cinofila rozzanese era stata vittima di un raid vandalico, questa volta è stata data alle fiamme distruggendo tutto lo stabile. Un atto criminale che è solo l’ultimo di una lunga lista che è bene ricordare a tutti: il danneggiamento delle auto dei cacciatori nel 2016 in provincia di Genova, la casa dei cacciatori distrutta nel 2017 a Lagosanto, l’assalto al quagliodromo di Desio nel 2019, decine di capanni distrutti tra Bergamo e Brescia. Per non parlare poi delle tante, troppe aggressioni organizzate ai cacciatori.

Una escalation di violenza a firma animalista che deve finire, i loro crimini devono essere bloccati e i colpevoli assicurati alla giustizia. Mi auguro che adesso i media si accorgano dell’ecoterrorismo dilagante e che il governo si attivi per contrastarlo una volta per tutte. I cacciatori sono stufi di svolgere attività venatoria nella paura di essere aggrediti o di vedere le loro strutture bruciare. Non è degno di un Paese civile, ora basta!”

Lo dichiara Barbara Mazzali, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

Redazione