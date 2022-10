CULTURA. DAL 17 AL 26 OTTOBRE IL FORUM METTE LA LETTURA AL CENTRO E DÀ VITA AI PRIMI STATI GENERALI DELLE BIBLIOTECHE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2022 – Dal 17 al 26 ottobre il Forum Cultura mette la lettura al centro e dà vita ai primi Stati Generali delle Biblioteche. Ospitati nel Castello Sforzesco il 25 e 26 ottobre, gli Stati Generali delle biblioteche promuoveranno una riflessione sul ruolo delle biblioteche nelle politiche pubbliche di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile delle città. Due giorni di confronto e dibattito con esperti e amministratori italiani ed europei per fare il punto sugli scenari di cambiamento culturale e sociale delle città a cui le biblioteche sono chiamate a rispondere.

Verrà con l’occasione presentata e sottoscritta dagli amministratori presenti la Carta di Milano delle biblioteche, un documento di policy concepito dagli assessori alla Cultura delle principali città italiane per rilanciare il ruolo delle biblioteche e potenziarne i servizi.

Oltre agli Stati generali, il Forum Cultura proporrà alcuni appuntamenti sui progetti più innovativi che il Sistema Bibliotecario del Comune di Milano ha introdotto nell’ambito della rigenerazione, dello sviluppo e dell’integrazione della città attraverso la lettura. Un percorso che dalle biblioteche di condominio approda alla nuova BEIC – Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, la quale sarà oggetto della prima presentazione pubblica alla cittadinanza, dal progetto architettonico al profilo di servizio.

Gli incontri potranno essere seguiti di persona o in streaming sulla WebTvRadio del Comune di Milano.

“Il mondo delle biblioteche milanesi è in connessione con le più importanti e innovative esperienze europee ed è in continua evoluzione – afferma l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. A questa prima edizione degli Stati Generali, particolarmente importante per Milano che sta per realizzare la grande biblioteca europea di informazione e cultura, parteciperanno delegati delle città di Parigi, Madrid e Berlino, rappresentanti delle organizzazioni internazionali bibliotecarie e direttori di istituti bibliotecari provenienti da diversi paesi europei, come Olanda, Germania e Finlandia. Un confronto che si preannuncia ricco di contributi e di scambi di buone pratiche che andrà a vantaggio delle rispettive comunità. La sottoscrizione della Carta di Milano esprime la richiesta di una interlocuzione forte fra città, regioni e Governo per il rafforzamento delle biblioteche dei comuni italiani. Inoltre, – prosegue l’assessore Sacchi – la settimana del Forum proporrà diverse occasioni di approfondimento, tra le quali la prima presentazione pubblica del progetto BEIC e un incontro aperto sulla lettura attiva e sulle biblioteche condominiali, una best practice tutta milanese che speriamo si diffonda in tutta la città”.

Gli incontri

Lunedì 17 ottobre: Anteprima nazionale del docufilm sul poeta Carlo Porta (1775-1821) – Cineteca Arlecchino, via San Pietro all’Orto 9, ore 18.30.

Realizzato nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario della morte del poeta, il docu-film è stato commissionato dal Comitato Nazionale istituito dal Ministero della Cultura. Scritto da Cinzia Masòtina e diretto da Fabio Martina per raccontare la figura del massimo poeta milanese, il film restituisce il poeta alla sua e nostra Milano: alle strade, i parchi, le stanze in cui ancora aleggia il suo genio. Scomodo fustigatore delle ipocrisie del potere, profondo conoscitore del popolo, di cui adotta la lingua – ovvero il dialetto ambrosiano – nei suoi versi, Carlo Porta è al tempo stesso protagonista di una Milano pulsante, a cavallo tra Illuminismo e Romanticismo, frequentatore e amico di intellettuali, artisti, scrittori come Foscolo, Manzoni, Grossi, Berchet, Stendhal. Per riscoprire la figura del poeta si mettono sulle sue tracce un critico letterario, Mauro Novelli, e un bizzarro ed emblematico personaggio, Germano Lanzoni, che, vestito in abiti ottocenteschi, passeggia per una Milano inedita, sospesa tra passato e presente, alla ricerca dei luoghi portiani, della sua ispirazione.

Mercoledì 19 ottobre: Inaugurazione della mostra dei 5 progetti vincitori del concorso internazionale di progettazione per la nuova BEIC – Biblioteca Europea di Informazione e Cultura – Palazzo Sormani, corso di Porta Vittoria 6, ore 16.

Interverranno:

Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura

Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana

Francesco Paolo Tronca, Presidente Fondazione BEIC

Simona Collarini, Direttore Direzione Rigenerazione Urbana

Angelo Lunati, Capogruppo vincitore del Concorso

Il Concorso è stato bandito dal Comune di Milano nel marzo 2022. Hanno partecipato 44 concorrenti e a luglio 2022, in seduta pubblica, è stato proclamato il vincitore. L’opera sorgerà in un’area situata nella parte est della città, fra via Cervignano, via Monte Ortigara e viale Molise, un tempo occupata dallo scalo ferroviario di Porta Vittoria.

Mercoledì 19 ottobre: Incontro pubblico sulle biblioteche condominiali e altre forme di cittadinanza attiva nell’ambito della lettura – Palazzo Sormani, corso di Porta Vittoria 6, ore 18.

Giovedì 20 ottobre: Prima presentazione pubblica della nuova BEIC, dal progetto architettonico al profilo di servizio – Palazzo Sormani, corso di Porta Vittoria 6 – ore 18

Prima presentazione pubblica della BEIC, che sarà una grande biblioteca laboratorio in grado di integrare accesso interdisciplinare alla conoscenza, servizi di consultazione, produzione culturale, apprendimento permanente, tecnologie digitali e attività di ricerca.

Ai saluti dell’assessore Sacchi e di Francesco Paolo Tronca, Presidente della Fondazione BEIC, seguiranno l’illustrazione del progetto architettonico con Pier Paolo Tamburelli (BAUKUH) e Michele Miserotti (ONSITESTUDIO) e la presentazione del profilo di servizio a cura di Stefano Parise, Direttore dell’Area Biblioteche del Comune di Milano.

Sarà dato spazio alle domande del pubblico.

Info e approfondimenti su https://milano.biblioteche.it/forumcultura/