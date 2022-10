(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2022 – Ieri sera, intorno alle ore 20.15, in via Berna, all’altezza del civico 15, un uomo di 83 anni è stato investito da una moto, condotta da un 46enne, mentre attraversava la strada. L’uomo non era sulle strisce pedonali. L’anzian, soccorso da un’automedica e da una un’ambulanza, è stato trasportato all’ospedale San Carlo in codice rosso e in gravi condizioni, ma, è deceduto nel corso della notte.

V. A.