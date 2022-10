L’Allianz Powervolley cerca il bottino pieno all’Allianz Cloud con Siena

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 15 ottobre 2022 – Domenica 16 ottobre, ore 15.30 è ‘in onda’ la terza giornata di SuperLega (la diretta sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv), la seconda partita stagionale casalinga per l’Allianz Powervolley Milano. I ragazzi di coach Piazza tornano tra le mura amiche galvanizzati dall’importante vittoria nel derby con Monza in rimonta per 3-2, con Mergarejo sugli scudi. La formazione di coach Montagnani arriva all’Allianz Cloud con l’obiettivo di mettere in difficoltà la squadra di casa per trovare i primi punti in campionato, motivo per cui ci sarà bisogno di concentrazione in campo e grande supporto dagli spalti. L’Emma Villas, infatti, nonostante la classifica sia severa, ha venduto cara la pelle nelle prime due giornate portando prima Trento e poi i Block Devils in casa fino al quarto parziale. Motivo per cui il tecnico meneghino non intende abbassare la guardia, anzi accoglie la sfida sapendo che nulla si può dare per scontato. Il fattore campo giocherà un ruolo fondamentale, perché Piano e compagni cercano il riscatto morale davanti al proprio pubblico. L’ultimo precedente tra i due roster risale al 2018 (vittoria dei meneghini per 3-1). Tra i giocatori senesi in evidenza Van Garderen, olandese e nazionale con coach Piazza, e Petric, ex di Milano nella stagione 19/20. Tra le file di Milano l’ex è Yuki Ishikawa.

DICHIARAZIONI – Roberto Piazza (Coach Allianz Powervolley Milano): “Siamo alla terza giornata di campionato e, come settimana scorsa, proviamo a giocare agguerriti senza giacca e cravatta, ma con il toni. Questa settimana dovremo rimboccarci le maniche: affronteremo la partita pensando che, non ogni set, ma ogni palla sarà una battaglia. La squadra mano a mano si sta conoscendo, del resto come le altre squadre. La sensazione è quella di voler fare bene davanti al nostro pubblico di cui sicuramente abbiamo bisogno il supporto, ma abbiamo anche bisogno della consapevolezza in noi stessi e di quello che possiamo fare”.

PRECEDENTI: Le due squadre non si affrontano dal 2018. Contano 1 successo a testa, ciascuno, nella propria gara casalinga

EX: Nemanja Petric, Allianz Milano 19/20; Yuki Ishikawa, Emma Villas Siena 18/19

A CACCIA DI RECORD: In Regular Season: Matteo Piano – 4 ace ai 100 (Allianz Milano)

In carriera: Juan Ignacio Finoli – 1 ace ai 100, Nemanja Petric – 14 punti ai 3000, Giacomo Raffaelli – 2 muri vincenti ai 100 (Emma Villas Aubay Siena)

COME VEDERE LA PARTITA: La partita sarà visibile sul sito Volleyballworld.tv con il commento italiano di Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Porro-Patry, Ishikawa-Ebadipour, Piano-Loser, Pesaresi (L). All. Piazza.

Emma Villas Aubay Siena: Finoli- Pinali, Mazzone- Biglino, Van Garderen-Petric, Bonami (L). All. Montagnani.

Arbitri: Goitre, Rossi, (Brunelli, Braico).

Impianto: Allianz Cloud, Milano