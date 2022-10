Concesio (Bs). Soccorso cercatore di funghi

(mi-lorenteggio.com) CONCESIO (BS), 16 ottobre 2022 – Intervento oggi, domenica 16 ottobre 2022, per la Stazione di Valle Trompia del Soccorso alpino. L’attivazione da parte della centrale è arrivata poco dopo mezzogiorno, per un cercatore di funghi caduto nel bosco sulle pendici del Monte Cornone, a circa 300 metri di quota. L’uomo ha riportato un trauma a una gamba e non si sentiva in grado di proseguire. La persona che era con lui ha attivato i soccorsi: sul posto una squadra del Cnsas, tra cui un sanitario, e i Vigili del fuoco. L’uomo è stato valutato sotto l’aspetto sanitario, immobilizzato, imbarellato e trasportato a piedi per 200 metri lungo un sentiero impervio fino alla strada sterrata, poi all’ambulanza.

Intervento sul Madonnino ieri, sabato 15 ottobre 2022, per un uomo di 53 anni, scivolato mentre con un amico stava percorrendo la cresta. Hanno subito chiamato il 112; la centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Sondrio. Intanto sono partiti quattro tecnici del Soccorso alpino da Valbondione, pronti in piazzola. Le condizioni meteorologiche non consentivano però di avvicinarsi alla zona e quindi sono state attivate anche le squadre territoriali della Val Brembana. I tecnici da Lenna sono stati portati in quota, un’altra squadra è salita via terra al rifugio Calvi. Poi il tempo si è aperto e l’elisoccorso ha potuto effettuare le operazioni di recupero e concludere l’intervento con l’aiuto della squadra. Un ringraziamento a Enel Green Power per avere messo a disposizione la funivia, e all’ospitalità del rifugio Calvi per il supporto. L’intervento è cominciato poco prima dell’una ed è finito alle 16:30 circa.

Redazione