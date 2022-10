Da Zanche firma il pokerissimo al Rally di Sanremo su Porsche

(mi-lorenteggio.com) Sanremo (IM), 15 ottobre 2022. E’ arrivato sabato al Rally di Sanremo storico il primo successo di Lucio Da Zanche al volante dell’ultima Porsche 911 RSR rifinita e preparata dal team Pentacar. In una stagione che dopo mesi di fermo lo ha visto esordire appena un mese fa all’Alpi Orientali (subito a podio) e dopo lo sfortunato ritiro all’Elba, il pilota di Bormio pluricampione italiano ed europeo è stato autore di una prestazione maiuscola nel classico rally ligure valido proprio per il Campionato Europeo e Italiano auto storiche 2022. Sulla GT tedesca preparata dalla factory di Colico diretta da Maurizio Pagella, Da Zanche era affiancato dal fido navigatore Daniele De Luis in un equipaggio tutto valtellinese e ha messo a segno la vittoria personale numero 5 al Sanremo, aggiungendo il trionfo nell’edizione 2022 a quelli centrati nel 2011, 2012, 2018 e 2021.

Lucio DA ZANCHE-Daniele DE LUIS, Porsche 911 Carrera RS #19

Un pokerissimo prezioso e di alto livello in uno dei rally più prestigiosi, da sempre speciale per la Pentacar e per lo stesso Da Zanche, che nella due giorni di gara ha vinto ben 5 delle 11 prove in programma, costruendo il successo soprattutto nella giornata di venerdì, quando ha dominato con 4 scratch su 6, per poi completarlo sul traguardo di sabato.

Così commenta Da Zanche nel post-vittoria e dopo la cerimonia del podio: “Vincitore per la quinta volta al Sanremo! E’ un successo da non stare più nella pelle. Provo e proviamo un emozionante mix di sensazioni. Non è stato per nulla semplice, ma ce l’abbiamo fatta e sono davvero contento che abbiamo potuto dimostrare il nostro potenziale coronando un grande lavoro di squadra in uno dei rally più selettivi. In questo momento prevale una gioia immensa ed è anche giusto godersela, sono troppo felice per tutta la Pentacar, team, scuderia, amici, tifosi, tutti i nostri partner e chi ci sostiene e supporta”.