Al via la Business Voices Future Leaders Week 2022 per aiutare gli studenti di oggi a diventare gli imprenditori di domani

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2022 – Nell’anno europeo dei giovani, a poche ore dagli incontri della più grande delegazione giovanile con le Istituzioni Europee, l’importanza del ruolo della gioventù nella creazione di un futuro migliore dal punto di vista sociale ed economico, è di assoluta rilevanza e da l’avvio ad ingenti progetti ed investimenti che hanno per oggetto, tra gli altri, temi come formazione professionale e creazione di competenze. L’Unione Europea fa riferimento ad uno dei sei pilastri del PNRR, intitolato “politiche per le nuove generazioni” sotto il cui ombrello ricadono una miriade di progetti attuativi voluti dagli stati Membri.

In linea con l’estrema attenzione delle istituzioni pubbliche alle politiche giovanili, affinché i giovani possano veder aumentare le opportunità di crescita e di affermazione in un mondo più inclusivo, tollerante e connesso, si sviluppano i progetti della Business Voices Future Leader Week, un’iniziativa a livello mondiale che si svolge dal 17 al 22 ottobre 2022 anche in Italia, e che contempla numerose attività di “restituzione al territorio” e in particolare agli studenti delle scuole superiori che studiano con l’obiettivo di costruirsi una professione e diventare i futuri leader.

La “settimana” di eventi vede infatti la partecipazione di professionisti e imprenditori che si attiveranno per dare un esempio concreto di valorizzazione delle competenze personali e di preparazione professionale, soprattutto nel contesto attuale di incertezza ed instabilità. Come? Attraverso incontri e confronti nelle scuole, attraverso esempi pratici e prospettando opportunità future, fino ad organizzare riunioni di lavoro vere e proprie insieme agli studenti. Il motto è “aiutiamo i ragazzi di oggi a diventare gli imprenditori di domani” ed è una dimostrazione di come si possa fare molto anche sulla base dell’iniziativa dei singoli e soprattutto a livello locale, dove la necessità di concretezza è maggiormente sentita.

Monica Passini, Executive Director BNI e Ambasciatrice Business Voices per l’Italia, in vista della Business Voices Future Leader Week, afferma: “un’opportunità irripetibile di confronto con chi sta pensando al suo futuro e soprattutto vanta creatività e freschezza d’animo! Dal 2016 attuiamo progetti nelle scuole italiane, quasi 500 fino ad oggi perché in linea con la mission di Business Voices che vuole che imprenditori e professionisti della rete BNI dedichino il loro tempo ad attività di vario genere ma soprattutto per il mentoring”.

Federica Mariola, National Director BNI Italia afferma: “Il principio cardine di BNI è il Givers Gain, chi dà riceve”. I professionisti e gli imprenditori che fanno parte di BNI sono orientati al creare opportunità di sviluppo di nuovo business e a porsi verso i loro colleghi di Capitolo con un atteggiamento positivo e collaborativo. Business Voices rappresenta per noi l’occasione di restituire al territorio e ai professionisti e agli imprenditori di domani parte di quanto ricevuto, creando occasioni di crescita e di consapevolezza sull’importanza della collaborazione e del supporto reciproco”

A proposito di Business Voices

Business Voices è il movimento di restituzione al territorio creato dalla BNI – Business Network International – Foundation, la Fondazione internazionale che vuole migliorare le circostanze in cui vivono i bambini che affrontano instabilità finanziaria, influendo negativamente sulle loro opportunità educative. Per info: bnifoundation.org

A proposito di BNI® Italia

BNI®, acronimo di Business Network International, fondata in California nel 1985, è la più grande organizzazione di scambio referenze e business networking a livello mondiale. BNI® Italia nasce nel 2003, con l’obiettivo di creare comunità locali di imprenditori e professionisti qualificati, che scelgono il gioco di squadra ed aspirano ad essere il punto di riferimento per la crescita dell’economia sul territorio. Tutte le persone coinvolte si dedicano con impegno e passione quotidiana a sostenere i Membri nella crescita delle loro attività e a supportarli nel cambio di mentalità, necessario per passare dalla modalità competitiva a quella collaborativa. In BNI® Italia le relazioni tra le persone sono ispirate e coerenti alla filosofia del Givers Gain®: il desiderio di aiutarsi reciprocamente, la condivisione delle esperienze e la contaminazione di idee, sono le fondamenta degli ambienti potenzianti che l’organizzazione crea. Oggi BNI® Italia ha al suo interno oltre 10.700 Membri e sta diventando ogni giorno di più un punto di riferimento per imprenditori e professionisti che, oggi più che mai, vogliono aumentare il proprio giro d’affari grazie a rapporti professionali basati sulla fiducia e sulla reciprocità.