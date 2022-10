BOTTEGHE STORICHE. IL SINDACO SALA E L’ASSESSORA CAPPELLO PREMIANO 35 ATTIVITÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2022 – Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’assessora allo Sviluppo Economico Alessia Cappello hanno premiato oggi 35 Botteghe storiche cittadine in Sala Alessi a Palazzo Marino, nel corso della tradizionale cerimonia di consegna della pergamena e della targa (ideata appositamente dall’architetto Bob Noorda).

“Le Botteghe storiche sono eccellenze che contribuiscono all’attrattività e al lustro, anche internazionale, della nostra città – ha detto l’assessora Cappello salutando i presenti – e sono emblema di quel saper fare che è un tratto fortemente distintivo del nostro Paese. Per i nostri quartieri rappresentano qualcosa di più, sono il loro tessuto vitale, capace di sviluppare una comunità ed essere punto di riferimento e di relazione. Le attività commerciali e artigiane che premiamo oggi, così come quelle che l’Amministrazione comunale ha insignito in questi anni, sono un patrimonio che vogliamo valorizzare anche attraverso momenti come questo. Ma soprattutto intendiamo sostenerle con i bandi, come Prossima Impresa 2022 che stiamo per aprire e che destina 1 milione e duecentomila euro agli investimenti da parte di micro e piccole imprese di prossimità e ai negozi di vicinato”.

Vengono riconosciute Botteghe storiche le attività commerciali (vendita al dettaglio, produzione artigiana, fornitura di servizi, somministrazione) che operano da almeno 50 anni nello stesso comparto merceologico. Quest’anno se ne contano quattro con oltre cent’anni di esercizio.

Dal 2004 ne sono state premiate 589, cui si aggiungono le 35 di oggi.

“Una giornata importante, quella di oggi, per tanti imprenditori del terziario che resistono e si innovano; le imprese storiche rappresentano un punto di forza e di eccellenza per Milano. Un valore aggiunto espresso con esperienza e competenza, fidelizzazione dei clienti e forza del brand – afferma Alfredo Zini, presidente del Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano (oltre 350 imprese tra negozi, pubblici esercizi e attività di servizio).

“Le Botteghe Storiche sono un simbolo di resilienza milanese. Hanno resistito alle crisi economiche e sociali dagli anni ‘70 e ad almeno tre passaggi generazionali. Sono rimasti spesso piccole ma hanno dimostrato che la tradizione a Milano può essere forte come l’innovazione se riesci a trasmettere competenze, passione e il saper fare artigiano, con un’adeguata formazione e il coinvolgimento dei giovani. Il tutto mantenendo una forte identità che significa essere concretamente presidio e punto di riferimento del territorio – dichiara Marco Accornero, Segretario Generale di Unione Artigiani.

A seguire l’elenco delle Botteghe storiche premiate oggi:

Borsalino (Galleria Vittorio Emanuele II 92) 1883

Pompe funebri Turati Niguarda (Via de Calboli 18) 1892

Drogheria Radrizzani Enoteca (Viale Piave 20) 1910

Co.Fa. Farmacie di Milano (Via Orefici 2) 1920

Macelleria Maggio di Biassoni (Viale Monza 78) 1922

Edicola Mannelli (Piazza del Duomo 21) 1928

Panarello (P.za San Nazaro in Brolo 15) 1930

Il Frutteto di Via Ciovasso (Via Ciovasso 5) 1933

Porro Orafo (Via Fiori Chiari 16) 1938

Pederzani (Via Manzoni 29) 1947

Armeria Buzzini (Via Antonio Salieri 6) 1947

Fusetti (Via Francesco Sforza 43) 1948

Frutteto Garibaldi (Corso Garibaldi 18) 1950

Panificio Carlo e Rita (Via San Benigno 4) 1950

Comb & Scissors Barber Shop (Via Montegani 66) 1953

Gelateria Floriana (Via Novara 139) 1954

Barbiere D’Elia (Via Losanna 36) 1959

Acconciature Colangelo (Via Celestino IV 11) 1960

Tipografia Pezzini (Largo Della Crocetta 2) 1960

Ristorante da Rita e Antonio (Via Puccini 2) 1961

Pregiate Carni Piemontesi (Via Montepulciano 8) 1962

Cartoleria Susanna Brioschi (Viale Monza 112) 1963

Sacchi Bottega di Restauro (Piazza Bertarelli 4) 1963

Lanfossi Orologi Gioielli (Viale Argonne 1) 1966

Panetteria Mercato (Via Mercato 24) 1968

Libreria Claudiana (Via Francesco Sforza 12/A) 1968

Robertaebasta (Via Fiori Chiari 2) 1969

Ottica Crisafulli (Galleria del Corso 4) 1969

Salumeria Gastronomia Cerioli (Via Negroli 55) 1969

Sabino Zagaria (Via Bergamo 22) 1969

Risani Marmi (Via Giuseppe Govone 94) 1969

Osteria della Conca Fallata (Via della Chiesa Rossa 113) 1969

Luccini Orologeria Gioielleria (Via Luigi Canonica 87) 1970

Tintoria Laura di Silvana Pizzamiglio (Via delle Forze Armate 246) 1971

La Giara (Viale Monza 10) 1972