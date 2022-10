Dentro le Foreste, mostra immersiva a Parco Nord Milano: appuntamenti speciali e novità autunno

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2022 – Una mostra alla scoperta della biodiversità, della flora e della fauna che popolano le foreste di tutto il mondo: “Dentro le Foreste”, la mostra immersiva realizzata all’interno del progetto Scuola Forestami, è questo e molto altro.

Presso Cascina Centro Parco di Parco Nord Milano, “Dentro le Foreste” propone ambientazioni immersive, exhibit didattici, ricostruzioni di ambienti, animali vivi e reperti naturalistici. Una visita all’interno delle foreste, arricchita dalla realtà aumentata, per trasmettere la consapevolezza dell’urgenza di salvaguardare le foreste esistenti, indispensabili per gli abitanti della Terra di oggi e per le generazioni future.

“L’idea della mostra nasce dalla necessità urgente di cambiare il modo in cui tutti noi percepiamo le foreste: non solo una ‘natura’ statica che ci è estranea, che vive bene solo lontano da noi, e che possiamo tuttalpiù rispettare e conservare com’è. Ma un sistema dinamico, in continuo cambiamento, estremamente connesso alla nostra sopravvivenza, anche per chi abita in città – commenta Giorgio Vacchiano, curatore scientifico della mostra, ricercatore dell’Università degli Studi di Milano ed esperto internazionale di foreste –. Un viaggio in miniatura per cambiare il nostro sguardo sugli alberi, riallacciare l’antico legame tra umanità e ecosistemi, e accorgerci di quanto la nostra sopravvivenza come specie dipenda da una gestione forestale responsabile, attiva e climaticamente intelligente”.

Tante le novità per l’autunno! Il mese di ottobre è a tema Halloween: la mostra sarà arricchita con zucche, ragnatele, pipistrelli e tanti altri particolari mentre i laboratori delle domeniche del 16, 23, 29 ottobre e di martedì 1° novembre ospiteranno giochi “spaventosi”, animali misteriosi ed esperienze nelle foreste di ogni latitudine.

Dal mese di novembre sono in programma dei laboratori gratuiti nei sabati 6, 13, 20 e 27 novembre, dalle ore 15.30 alle 17, per bambini dai 5 anni in su. “Da 6 a 1000 zampe”, laboratorio alla scoperta del meraviglioso mondo degli artropodi per osservare da vicino il millepiedi giganti, le blatte soffianti, la tarantola dalle ginocchia rosse e tanti altri animali; “Dall’acqua al deserto…”, come gli animali si adattano agli ambienti più estremi, dalle rane dendrobati che popolano le zone umide delle foreste alla pogona che sopravvive nei deserti aridi, un laboratorio per scoprire le caratteristiche di rettili e anfibi da tutto il mondo; e ancora “Piante dominatrici della foresta”, un laboratorio per parlare di frutti e disseminazione, di radici aeree e di foreste inondate per scoprire la flora tropicale; “Acquriomania dentro le foreste” alla scoperta delle foreste inondate tra piranha e pesci arciere. La partecipazione ai laboratori gratuiti del sabato dà diritto ad uno sconto per l’acquisto del biglietto per visitare l’intera mostra la domenica.

Inoltre tutte le domeniche mattina visita gioco con una sorpresa per ogni bambino: una visita interattiva della mostra durante la quale i partecipanti saranno coinvolti in un’attività di ricerca e scoperta per “vincere” un premio. E la domenica pomeriggio dalle ore 15.30 appuntamento con “Una merenda bestiale”: la visita alla mostra avrà un focus sull’alimentazione degli animali presenti in mostra e sarà anche possibile assistere al pasto di alcuni esemplari, da quelli che si nutrono di grilli, ai mangimi dei pesci fino al più spettacolare pasto dei piranha o del serpente.

Infine, per le scuole è possibile prenotare un percorso didattico a cura di Associazione Idea; gli insegnanti posso registrare la propria classe iscrivendosi sul sito di Forestami nella sezione “Scuola Forestami”: forestami.org/la-scuola/