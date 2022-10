Fino Mornasco (CO). Incidente in via Tevere, grave ciclista 50enne investito da auto

(mi-lorenteggio.com) Fino Mornasco, 17 ottobre 2022 – Intorno alle ore 15.30, in via Tevere, un ciclista di 50 anni è stato investito da un veicolo ed è stato sbalzato per circa 10 metri, riportando gravi ferite: un trauma cranico ed addominale ed è statto rinvenuto in arresto cardio circolatorio. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como.