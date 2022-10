Milano. Alla Fabbrica del Vapore torna Convivio e festeggia 30 anni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2022 – La mostra mercato, ideata da Gianni Versace nel 1992

per raccogliere fondi a favore della lotta all’HIV e alle nuove emergenze infettivologiche

dal 3 al 7 novembre 2022 – Fabbrica del Vapore a Milano

Tra le novità del 2022 il programma di Convivio&More, uno spazio di approfondimento live e streaming, con un’attenzione sempre più importante a favore del benessere di tutti e della salute globale; la possibilità di acquistare ed effettuare il test orale HIV di nuova generazione; uno spazio dedicato ai più piccoli. Uno straordinario insieme di storia, generosità, impegno, scienza.

CONVIVIO: STORIA E MISSION

Convivio è uno dei più importanti appuntamenti charity in Italia che, negli ultimi 30 anni, insieme ad ANLAIDS Sezione Lombarda ETS, ha coinvolto più di 800.000 persone e raccolto fondi per più di 25 milioni di euro.

Nato nel 1992 da un’idea di Gianni Versace e dal primo comitato promotore composto da Giorgio Armani, Gianfranco Ferrè, Valentino Garavani e dallo stesso Versace, la celebre mostra-mercato è cresciuta grazie a Franca Sozzani e continua a crescere grazie all’impegno di istituzioni, aziende e brand, all’amicizia di molte persone del mondo della moda, della cultura, dello spettacolo, della creatività e, soprattutto, grazie alla partecipazione del pubblico.

ANLAIDS Sezione Lombarda ETS

Grazie a Convivio, ANLAIDS Sezione Lombarda ETS ha potuto sostenere l’impegno clinico e la ricerca scientifica, parlare a tutti di prevenzione contro la diffusione dell’HIV, infezioni sessualmente trasmissibili, essere d’aiuto alle persone che vivono con HIV e le loro famiglie, combattere lo stigma, informare correttamente tutte le generazioni con attenzione particolare verso i giovani e il mondo scuola.

Attraverso i fondi raccolti nelle tante edizioni di Convivio, ANLAIDS ha avviato progetti clinici e di ricerca, campagne di sensibilizzazione, iniziative di aiuto, piani di educazione dentro e fuori le scuole, ha informato, condiviso, promosso, combattuto, lavorato, ispirato.

L’edizione 2022: il programma di incontri su prevenzione e nuove infezioni emergenti di Convivio&More, il test HIV rapido, spazio e attività anche per i più piccoli e un nuovo logo.

dal 3 al 7 novembre 2022 @Fabbrica del Vapore – Milano

Convivio torna quest’anno e festeggia i suoi 30 anni con il tradizionale e straordinario supporto del mondo della moda ma non solo: gli obiettivi e i progetti di intervento sono sempre più attuali e ancora più concreti e non si rivolgono solo alla cura e alla prevenzione dell’HIV ma anche alle nuove infezioni virali, dal Covid al vaiolo delle scimmie, dove le parole chiave sono prevenzione, abbattimento del pregiudizio e dello stigma.

Tra le conferme di questa 15a edizione il fondamentale supporto del Comune di Milano che permette a Convivio di trovare casa alla Fabbrica del Vapore dal 3 al 7 novembre 2022. Torna anche la tradizionale Charity Dinner Gala che, per la prima volta, chiude l’evento di beneficienza, in programma per martedì 8 novembre. Tra le novità del 2022, anche un rinnovato comitato promotore, il nuovo logo ideato e donato da Italo Lupi, realizzato con Emanuele Farneti; il contributo dell’artista Pietro Terzini per la realizzazione della campagna di advertisement, con la direzione creativa di Paola Manfrin e Vogue Italia.

CONVIVIO&MORE

Uno spazio di approfondimento, live e streaming, di informazione, di incontri, educational

Dopo il successo della passata edizione torna Convivio & More: appuntamenti – dentro e fuori Convivio – per poter capire, grazie a una serie di esperti e amici di Anlaids Lombardia ETS, come prevenire, come curare, come parlarne e dove informarsi, come essere d’aiuto per stare dalla parte del benessere e della Salute Globale. Convivio & More parla a tutti, con momenti dedicati alla divulgazione per il pubblico e altri più specialistici, destinati agli operatori. Online con dirette Instragram (tramite il canale @conviviomilano) e live il 3 novembre da Convivio con approfondimenti Dall’infezione da HIV/AIDS alle malattie infettive emergenti, insieme ai medici, ricercatori e agli operatori di Università di Milano, ASST Santi Paolo e Carlo, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico, ASST Fatebenefratelli Sacco, Unità Organizzativa Prevenzione Regione Lombardia, con professionisti ed esperti da Milano Check Point, Fondazione The Bridge, Fondazione Onda e dalla rivista Scienze per la vita.

TEST E SPAZIO KIDS

Tanti, inoltre, gli eventi collaterali che si affiancano al tradizionale shopping solidale, oltre alla possibilità per tutti di poter eseguire il test rapido per HIV, venerdì e lunedì dalle 15.00 alle 20.00, sabato e domenica dalle 11.00 alle 20.00 nello spazio di Casa Anlaids: come sempre, nel pieno rispetto della privacy e affiancati da giovani medici, operatori, volontari, infermieri. Sarà inoltre possibile acquistare il kit per test orale di nuova generazione ad un prezzo agevolato.

Convivio pensa anche ai più piccoli, con uno spazio dedicato organizzato da Kikolle Lab per bambini da 3 a 8 anni. Laboratori e attività attorno al tema Prendersi cura per insegnare, anche ai più piccoli, l’importanza della prevenzione, della cura del proprio corpo, insieme alla generosità nell’affetto, l’inclusione e lo spirito di squadra. Nei corner i piccoli ospiti potranno sperimentare attività dedicate ai temi cari a Convivio, divertendosi con giochi, attività motorie, laboratori di riciclo e riuso creativo, con i Libri illeggibili e per diventare Stilisti per un giorno.

La Mostra Mercato è il motore di Convivio: un punto d’incontro dove il pubblico concretizza la beneficienza fatta dalle aziende grazie alle donazioni di prodotti in favore di Anlaids Sezione Lombarda. Quest’anno l’area Mercato sarà dedicata agli ambiti casa/design, fashion, accessories, kids, beauty e food&wine.