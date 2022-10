Venerdì 21 ottobre la presentazione del libro sulla storia della Croce voluta e realizzata dai rhodensi del GAO

(mi-lorenteggio.com) Rho, 17 ottobre 2022 – L’11 giugno scorso un primo evento si è tenuto in Val di Fassa, con la presenza delle autorità di Canazei. Il 12 giugno il Sindaco Andrea Orlandi, con il Vicesindaco Maria Rita Vergani e l’Assessore Paolo Bianchi sono saliti al Sass Pordoi con il prevosto di Rho don Gianluigi Frova e numerosi rhodensi per commemorare la posa della Croce collocata nel 1962 da alcuni concittadini iscritti al Gruppo Alpinistico Oratoriano. I giovani di allora portarono nei loro zaini i pezzi della Croce salendo dal Passo Pordoi al Sass Pordoi, a circa tremila metri di altezza, per poi montare la struttura alta sette metri in cima alla montagna dove era iniziata la costruzione della funivia poi terminata l’anno successivo.

L’impresa avvenuta sessant’anni fa è raccontata in un libro scritto dalla giornalista rhodense Angela Grassi, curato graficamente da Luca Carnovali. Il titolo è “Rho in vetta al Sass Pordoi – 1962-2022 la Croce del GAO sulle Dolomiti”. Il volume verrà presentato alla città venerdì 21 ottobre alle 21, al CentRho di piazza San Vittore 24.

Interverranno il Sindaco Andrea Orlandi; il prevosto don Gianluigi Frova; Claudia Zanetti, presidente di Nuovenergie, che ha sponsorizzato la pubblicazione, e l’autrice del libro, Angela Grassi.

Nella sala sarà esposta una mostra fotografica sulla storia della Croce e verranno proposte le immagini scattate in giugno durante la trasferta in Val di Fassa