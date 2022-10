Viabilità Italia: Traforo del Monte Bianco chiuso da oggi fino al 7 novembre

(mi-lorenteggio.com) Roma, 17 ottobre 2022 – Viabilità Italia comunica che dalle 17.00 di oggi e fino al 7 novembre 2022 il Traforo del Monte Bianco sarà chiuso ininterrottamente al transito veicolare per consentire l’effettuazione di lavori programmati di manutenzione straordinaria.

I lavori riguarderanno la pavimentazione stradale con interventi conservativi su tutte le superfici dell’impalcato per l’intera lunghezza della galleria.

Percorsi alternativi

I veicoli leggeri potranno utilizzare in alternativa:

Traforo del Gran San Bernardo;

Colle del Piccolo San Bernardo.

I veicoli commerciali potranno utilizzare in alternativa:

Traforo del Frejus;

Traforo del Gran San Bernardo (eccetto trasporti eccezionali e trasporto merci pericolose).

Informazioni per l’utenza stradale

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del Cciss (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCciss per iPhone, canale Twitter del Cciss), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti RadioRai e sul Televideo Rai.

Ulteriori informazioni di dettaglio, aggiornate costantemente, possono essere acquisite anche sul sito web della Società di gestione del traforo Geie-Tmb.