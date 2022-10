Rho. Da oggi monopattini elettrici in sharing

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 ottobre 2022 – A partire da questa mattina, 18 ottobre 2022, sono disponibili sul territorio comunale i primi dei 150 monopattini elettrici in condivisione che potranno essere presi in affitto e utilizzati dai residenti.

La società Bird è la prima azienda ad attivare il servizio di sharing in collaborazione con il Comune di Rho che da tempo incentiva la mobilità dolce per ridurre il numero di veicoli e di inquinamento in città.

Il Comune di Rho ha scelto di avviare il noleggio appoggiando una forma di mobilità sostenibile e innovativa che si sta diffondendo rapidamente nelle principali città di tutta Europa. Un nuovo servizio, a costo zero per l’ente pubblico, che permette di aumentare l’offerta di mobilità disponibile a complemento del trasporto pubblico e a favore dell’intermodalità, in alternativa al traffico veicolare.

A breve sarà fornita anche una mappa dei parcheggi incentivati, ma il servizio parte in free floating, ovvero in sosta libera sul territorio.

“Una App indicherà gli stalli virtuali in cui si possono trovare monopattini disponibili, lasciandoli poi in quelle zone si otterrà una scontistica – spiega Tommaso Daniele, rappresentante commerciale di Bird – Partiamo con una fase sperimentale, ci adatteremo al tipo di utilizzo che riscontreremo a poco a poco da parte dei rhodensi. In ogni città abbiamo previsto un periodo di assestamento e questo consente di tarare il servizio sulla base dell’esperienza locale: ogni comune ha le proprie esigenze”.

“Ci congratuliamo con la città di Rho per il suo impegno a offrire un servizio di mobilità conveniente e accessibile per i residenti e turisti e siamo orgogliosi di supportare i suoi abitanti nel passaggio a soluzioni di trasporto ecosostenibili – aggiunge Cristina Donofrio, general manager per l’Italia di Bird – Noi offriamo una opzione di trasporto dell’ultimo miglio, finora abbiamo fornito oltre 100 milioni di corse agli utenti di 4 continenti in oltre 475 città in tutto il mondo. Solamente nel 2021 i nostri veicoli hanno permesso ai nostri utenti di risparmiare milioni di litri di carburante e migliaia di tonnellate di CO2. A Rho metteremo a disposizione tutta l’esperienza accumulata in più di 30 Paesi per offrire un servizio di micromobilità all’avanguardia, con veicoli di qualità superiore e tutte le tecnologie più avanzate del settore”.

“L’avvio di questo servizio – commenta l’assessora ad Ambiente e Mobilità, Valentina Giro – rientra in un ampio quadro di interventi sulla mobilità sostenibile che ci ha portato di recente ad avviare la Bicipolitana e la ciclabile Passirana Terrazzano per favorire l’uso delle biciclette. Il monopattino è uno strumento utile per i brevi spostamenti cittadini, ideale per collegare i principali servizi in una dimensione urbana come quella di Rho. Puntare sulla mobilità elettrica può consentire di ridurre il numero di veicoli in circolazione e, di conseguenza, ridurre l’inquinamento. Altri operatori sono pronti ad attivare servizi in sharing nella nostra città, che è un luogo strategico per la presenza della Fiera, di Mind e di un flusso di pendolari e turisti significativo. Bird si è anche offerta di organizzare nelle scuole dei momenti di formazione sull’uso corretto dei monopattini e promuovere così un modo di muoversi responsabile e consapevole, che dovrebbe essere condiviso da tutti gli utenti della strada”.

I monopattini sono equiparati alle biciclette secondo il Codice della strada: possono quindi circolare su strada, sulle piste ciclabili, ma non sui marciapiedi. I ragazzi dai 14 ai 18 anni devono circolare indossando il casco di protezione previsto anche per le biciclette.

Come funziona il servizio?

Il servizio coprirà l’intera area urbana di Rho e sarà disponibile nella formula a flusso libero, quindi senza stazioni prestabilite, permettendo così l’apertura e la chiusura del noleggio in qualsiasi punto della città. Solo in alcune aree specifiche del centro cittadino il parcheggio dei mezzi sarà autorizzato esclusivamente in aree predisposte, così da non creare difficoltà ai diversi utenti della strada e rispettare l’ordine pubblico. Inoltre alcune zone di parcheggio incentiveranno il parcheggio ordinato tramite scontistiche. A tal fine, per verificare il corretto parcheggio del mezzo, al termine del viaggio verrà richiesto di caricare una foto sull’App dell’operatore per controllare che tutte le indicazioni siano state rispettate.

Per poter noleggiare un monopattino, è necessario scaricare la App dei servizi Bird e dagli stores (appstore e playstore) e registrare il proprio profilo utente. Sarà possibile noleggiare i veicoli all’interno dell’area operativa. I mezzi Bird sono dotati di rilevamento satellitare che previene i furti e allo stesso tempo controlla la velocità del mezzo rallentandola nelle aree pedonali e inibisce il termine del noleggio nelle zone in cui è vietato il parcheggio.

Numero mezzi: 150

Aree a circolazione limitata o vietata: Aree con parcheggio inibito concordate con l’amministrazione e aree a velocitá limitata.

Parcheggi: Sistema di parcheggio in free floating e parcheggi virtuali incentivati da scontistiche.

Abbonamenti: Ride Pass (abbonamenti giornaliero e mensile) in linea con gli abbonamenti sul comune di Milano.