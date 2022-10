(mi-lorenteggio.com) Castelverde, 19 ottobre 2022 – Nel pomeriggio di oggi, in via Fornace 6/8, un operaio di 50 anni è stato schiacciato da una lastra di cemento morendo sul colpo. Inutili i soccorsi dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118. In corso le indagini da parte dei funzionari ATS e delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica.

V. A.