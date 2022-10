LA LOMBARDIA ADERISCE AL PROGETTO ‘ITALY GOLF&MORE 2022-2023-2024’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 ottobre 2022 – Promuovere il turismo e le bellezze di Lombardia attraverso una promozione turistica congiunta interregionale. È questo il focus dell’accordo di collaborazione ‘Italy Golf&More 2022-2023-2024’. Il progetto, che si pone in continuità con i precedenti che avevano riscosso un ottimo successo, coinvolge la Lombardia, il Friuli-Venezia Giulia (capofila), il Veneto, il Piemonte, la Sardegna, il Lazio, l’Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, l’Agenzia Nazionale del Turismo-Enit e la Federazione Italiana Golf.

L’impegno finanziario complessivo nel triennio di Regione Lombardia è pari a 90.000 euro.

“Un progetto importante, che valorizza uno sport, il golf, ad alta vocazione turistica e molto praticato in Lombardia. La bellezza dei nostri paesaggi, unita alla qualità dei servizi offerti e a campi da golf di alto livello, rappresenta un connubio perfetto, in grado di valorizzare luoghi ed eccellenze di una meta privilegiata del turismo nazionale ed internazionale. In Lombardia – afferma l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Lara Magoni – abbiamo ben 28 campi di alto livello tecnico a 18, 27 e 36 buche, la Lombardia è la regione italiana con l’offerta golfistica più ampia e diversificata. Un’eccellenza unica a livello nazionale che consente di sperimentare ottime condizioni di gioco e di godere al contempo della bellezza straordinaria del paesaggio circostante. La terra ideale, dunque, per praticare una disciplina che ben si abbina a quel ‘turismo slow’ e green che rende la nostra regione une destinazione di indubbio valore”.

“L’annuncio della riconferma dell’accordo Italy Golf&More – aggiunge l’assessore – è ancora più importante in questi giorni nei quali la Lombardia partecipa, a Roma, alla prestigiosa fiera internazionale del golf IGTM in sinergia con Enit e le regioni partner, con il supporto della Federazione Italiana Golf. L’offerta golfistica lombarda è rappresentata all’IGTM 2022 da cinque circoli prestigiosi, selezionati con un bando ad evidenza pubblica: Chervò Golf Hotel Resort & Spa San Vigilio (BS), Arzaga Golf (BS), La Pinetina Golf Club (CO), Gardagolf Country Club (BS) e Circolo Golf Villa d’Este (CO)”.

“Colgo l’occasione – aggiunge Magoni – per esprimere il mio più sincero apprezzamento per l’impegno con il quale, nel 2014, la Camera di Commercio di Como e Lecco, le istituzioni territoriali e gli operatori turistici hanno dato un forte impulso per portare l’IGTM per la prima volta in Italia, a Cernobbio. Fu certamente un risultato di grande valore per accrescere la reputazione della destinazione Lombardia e rafforzare l’importanza del turismo golfistico”.

“Italy Golf&More – conclude Magoni – ha l’obiettivo di inserire i percorsi golfistici lombardi in un network di promozione del turismo sportivo d’alto livello, in collaborazione con le regioni partner mediante la partecipazione congiunta a eventi, manifestazioni e gare golfistiche, anche in previsione dell’importante competizione internazionale di golf ‘Ryder Cup’, in programma a Roma dal 29 settembre al 1° ottobre 2023. Il turismo golfistico è un importante settore generatore di reddito non solo per i campi da golf ma anche per l’intera filiera dell’attrattività turistica agli stessi collegata riconducibile al patrimonio artistico ed enogastronomico del territorio”.