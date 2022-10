32° Palm Beach Cavallino Classic 2023 aprirà i festeggiamenti per il centenario della 24 Ore di Le Mans con una classe speciale

(mi-lorenteggio.com) Palm Beach, 20 ottobre 2022 – La 32ª edizione del Concorso d’Eleganza Palm Beach Cavallino Classic si terrà a Palm Beach, FL, il 28 gennaio 2023.

La classe principale sarà dedicata alla gara più iconica del mondo: la 24 Ore di Le Mans.

Gli splendidi prati del The Breakers ospiteranno 24 Ferrari accuratamente selezionate, che hanno corso a Le Mans. Sarà un’imperdibile celebrazione di due pilastri/istituzioni dell’automobilismo: Ferrari e Le Mans.

Dal 1923, la 24 Ore di Le Mans ha acquisito uno status iconico ispirando l’eccellenza automobilistica in tutto il mondo. Il monumento del motorsport mondiale, gioiello della famosa tripla corona, ha costruito anno dopo anno un’eredità indiscussa. Le fondamenta furono poste nel 1923. Già in quella prima gara tagliare il traguardo era considerata un’impresa, eppure, cento anni dopo, l’obiettivo rimane sempre lo stesso.

Pierre Fillon, Presidente dell’Automobile Club de l’Ouest: “Ferrari è una delle case automobilistiche più iconiche del mondo e il suo ritorno a Le Mans per il 100° anniversario della 24 Ore è un’occasione per festeggiare. Palm Beach Cavallino Classic è ampiamente conosciuta come uno dei principali eventi Ferrari e siamo onorati di far parte del Concorso. Grazie a Luigi Orlandini e all’organizzazione di Cavallino Classic per aver puntato i riflettori sul Centenario della 24 Ore di Le Mans”.

Luigi Orlandini, Presidente e Amministratore Delegato di Cavallino e di Canossa: “Ferrari è stata protagonista a Le Mans per decenni e abbiamo sentito il bisogno di celebrare questo incredibile traguardo con una grande schiera di Ferrari che hanno fatto la storia della corsa più celebrata al mondo. Nel 2022 abbiamo celebrato il 75° anniversario di Ferrari con uno schieramento mai visto prima di vetture che rappresentavano ogni anno della storia del marchio, ora vogliamo rendere omaggio a un’altra icona dell’automobilismo: la 24 Ore di Le Mans”.

Cavallino Classic festeggerà anche altri anniversari, fra cui: 70 anni delle 250 MM, 340MM, 625 TF e 735 Sport e 60 anni delle 330 MM, 330 LMB e 250 P.

Con 150 vetture che adorneranno gli splendidi prati del The Breakers, magnifico resort sul mare nella soleggiata Florida, Cavallino Classic è il più grande evento al mondo dedicato alle sole Ferrari e uno dei maggiori eventi automobilistici della stagione invernale.

I proprietari di auto idonee sono invitati a contattare l’organizzazione all’indirizzo classic@cavallino.com per presentare la propria auto al comitato di selezione.

La vendita dei biglietti aprirà il 1° novembre.