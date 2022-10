Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici a Buccinasco: al via i lavori, attenzione ai divieti di sosta

Buccinasco (20 ottobre 2022) – Inizieranno lunedì 24 ottobre da in via Dante Alighieri i lavori per l’installazione di una serie di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, accessibili a tutti.

Lo scorso maggio la società Atlante ha vinto il bando pubblicato dall’Amministrazione per individuare i soggetti a cui dare in concessione le zone di ricarica stabilite in base al Regolamento comunale approvato nel mese di febbraio dal Consiglio comunale, per individuare i criteri per l’installazione, la realizzazione e la gestione delle colonnine di ricarica.

“Per promuovere e favorire lo sviluppo della mobilità elettrica – spiega il sindaco Rino Pruiti – a Buccinasco compiamo passi concreti: dopo aver stabilito i criteri per l’installazione delle colonnine, abbiamo concesso gli spazi per poter realizzare le infrastrutture e scelto tramite un Avviso pubblico un operatore che nelle prossime settimane metterà a disposizione della cittadinanza numerose colonnine elettriche che si aggiungeranno a quelle già presenti a Buccinasco. Chi oggi investe sulle auto elettriche, a Buccinasco potrà contare su una rete diffusa per la ricarica dei propri veicoli”.

Attenzione! Durante i lavori, saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata o restringimenti di carreggiata.