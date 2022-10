PRESIDENTE FONTANA NELL’ALTO GARDA: VITTORIALE ESEMPIO CONCRETO DI COME LA CULTURA È SINONIMO DI ATTRATTIVITÀ

ASSESSORE CAPARINI – “I costi dell’energia – ha detto l’assessore Caparini – stanno mettendo in difficoltà non solo le famiglie e le aziende, ma anche gli enti pubblici. Soprattutto le piccole realtà delle aree interne, dove spesso l’energia viene prodotta. A questi comuni, che già da tempo affrontano insieme il tema energetico, va il mio plauso. Come Regioni abbiamo chiesto un intervento urgente con il quale destinare tutto il surplus derivante dal gettito all’abbattimento del costo delle bollette”. “Nel frattempo, Regione Lombardia – ha proseguito Caparini – come ben illustrato in questi giorni dall’assessore Guidesi, ha messo a disposizione delle imprese lombarde 255 milioni di euro attraverso il ‘pacchetto energia-credito’. Misura che mira a dare un sostegno concreto alle aziende minacciate proprio dal caro energia e dagli ostacoli che incontrano nel reperire liquidità. Inoltre, grazie alla decisione della giunta regionale, tutte le PMI lombarde, associazioni culturali e sportive potranno beneficiare della misura ‘CONFIDIamo nella ripresa’ con una dotazione finanziaria di 38.817.000 euro”. ASSESSORE SERTORI – “Piccoli comuni e Montagna, ovvero le deleghe che ho avuto l’onore di seguire in questa legislatura – ha chiosato l’assessore Sertori – non solo hanno scritto la storia della nostra regione, ma sono fondamentali anche per il presente e il futuro della Lombardia. Penso all’economia, riferendomi a esempio alla produzione di energia, così come al turismo per far comprendere come il nostro impegno verso questi territori sarà ancora più forte e concreto”. CHIUSURA A SALÒ – Ultima tappa della giornata a Salò. Qui il presidente ha visitato la Casa della Fraternità di proprietà della Croce Rossa Italiana, e dal 2013 affidata all’Azienda Speciale Consortile Garda. A piedi il presidente ha quindi raggiunto il centro di Salò, passando da Palazzo Fantoni e il duomo. Il governatore ha quindi ammirato la Sala consigliare in municipio, recuperata, dopo il sisma del 2004, grazie a Regione Lombardia. Infine, la visita a tre negozi storici di Salò (Abbigliamento Bonuzzi, Farmacia De Paoli e Bar Italia).